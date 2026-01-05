FirenzeViola Mancino e veloce: l'identikit dell'esterno che la Fiorentina sta cercando sul mercato

Per 20 minuti nel secondo tempo, Paolo Vanoli ha fatto intravedere l'idea dell'attacco della nuova Fiorentina che nascerà grazie al calciomercato invernale. Dopo l'ingresso del nuovo arrivato Manor Solomon e prima dell'uscita di Gudmundsson per fare spazio a Kean, la Viola si è schierata con un attacco a tre che è nell'idea di Paratici, Goretti e appunto Vanoli il futuro prossimo della squadra chiamata all'impresa di salvarsi da ultima in classifica. Via dunque ai sondaggi e alle operazioni di mercato con un obiettivo chiaro in testa: completare il reparto offensivo con almeno un esterno di fascia, possibilmente due.

L'identikit che cerca la Fiorentina

Riusciti a mettere subito a segno l'affare Solomon dal Tottenham, gli uomini di mercato viola ora sono alla ricerca di un esterno mancino, anche perché già l'israeliano rischia di essere un doppione di Gudmundsson. Ci vuole un calciatore con caratteristiche diverse che possa giocare sull'altra fascia così da lasciare sulla sinistra gli altri due.

I nomi sul piatto

Partiamo dal presupposto che un uomo come Paratici lavora sempre su tanti tavoli per poter avere quanta più scelta possibile, ma per dare l'idea del calciatore che forse più di tutti corrisponde all'identikit che cerca la Fiorentina, il nome può essere quello di Benjamin Dominguez che il Bologna sarebbe disposto a dare via almeno in prestito in questa sessione di mercato. Il profilo piace ai viola e lui non è convinto solo per la posizione di classifica gigliata, ma con il tempo le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente. Un altro profilo da seguire è Jeremie Boga, ma sono solo le prime schermaglie di mercato.