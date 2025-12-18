Losanna-Fiorentina 0-0, fase di studio tra le due squadre
10' - Fase di studio della partita, senza occasioni particolari. Grande possesso palla da parte del Losanna che però spesso è impresico
5' - Prova un'azione di sfondamento Piccoli ma poi sbaglia a suggerire centralmente col Losanna che recupera
3' - Gioco interrotto per alcuni fumogeni di troppo nel settore ospiti. Il gioco riprendere dopo 60"
1' - Si comincia! Fiorentina in completo viola, Losanna con la divisa bianca. Dal settore ospiti, i tifosi viola hanno esposto uno striscione di contestazione: "Questa città merita rispetto. Onorate quel giglio cucito sul petto!"
Sesta e ultima giornata della "fase campionato" della Conference League: questa sera, alle 21, la Fiorentina a Losanna affronta gli svizzeri nel turno che chiude la prima parte del terzo torneo Uefa, con la quasi certezza di essere qualificata ai playoff della competizione (servirebbe un ko con tre reti di scarto almeno oltre ad alcuni improbabili risultati di altre gare per essere eliminati) e ancora con qualche chance di passare direttamente agli ottavi di finale, in caso di una vittoria con due o più gol di scarto e di alcuni risultati favorevoli delle altre sfude, che si giocheranno tutte in contemporanea. Per la gara di questa sera allo Stadio della Tuilière Paolo Vanoli ha scelto di rivoluzionare l'undici di partenza e si affida a una formazione di sole riserve, in vista del delicatissimo turno in campionato di domenica contro l'Udinese.
Ecco le formazioni ufficiali del match (con tanto di arbitri) e il classico LIVE della sfida a cura della redazione di Firenzeviola.it!
LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji; Lekoueiry; Bair, Kana-Blylk. All. Zeidler
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marí, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi C., Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli.
Arbitro: D'hondt (Bel).
Assistenti: Devillers e Claes (Bel).
Quarto uomo: De Cremer (Bel).
Var: Boterberg (Bel).
A.Var: Put (Bel).
