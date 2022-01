LIVE FV, VLAHOVIC-JUVENTUS CI SIAMO. PER CABRAL VISITE MEDICHE NELLE PROSSIME ORE?

12:00 - Emergono dettagli interessanti sulle pagine del Corriere della Sera in merito alle richieste dell'agente di Vlahovic, Darko Ristic, alla Juventus. Il manager del serbo che ha pilotato il suo assistito verso Torino, infatti, pretende commissioni per 18 milioni di euro.

11:00 - Oltre alla cessione di Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina sta lavorando anche all'addio di Sofyan Amrabat. Il marocchino è sempre più vicino al Tottenham. Le parti sono infatti a lavoro per definire cifre e dettagli e secondo le ultime raccolte da TMW l'operazione sarà impostata sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni la prossima estate.

10:50 - Secondo il Corriere dello Sport, nelle prossime ore potrebbe esserci l'arrivo in Italia di Cabral. In questo modo l'attaccante potrebbe lavorare subito con il gruppo per cercare di bruciare le tappe e farsi trovare pronto per la gara con la Lazio, in programma il 5 febbraio prossimo, alle 20.45 al Franchi.

10:40 - Iniziano i primi movimenti al Centro Sportivo Davide Astori. Come raccolto dai nostri inviati, infatti, sono appena entrati all'interno della struttura il direttore sportivo Daniele Pradè e Burdisso.

10:30 - Nonostante le tantissime voci di mercato mister Vincenzo Italiano non vuole perdere la concentrazione e dopo i due giorni liberi concessi, oggi alle 14:30 riprenderà ad allenarsi insieme alla squadra al Centro Sportivo Davide Astori.

10:20 - Dusan Vlahovic è un maxi investimento che, secondo Repubblica, sarà finanziato la prossima estate da una cessione eccellente, molto probabilmente potrebbe essere quella di Matthijs de Ligt

10:00 - I ritardi dell'operazione Vlahovic-Juventus sono dovuti al fatto che al momento si si sta discutendo delle modalità di pagamento, ovvero in quanti esercizi il serbo potrà essere pagato dai bianconeri. Poi ci sarà da limare l’accordo definitivo col calciatore, che guadagnerà 7 milioni all’anno per le prossime 5 stagioni.

9:55 - Indiscrezione interessante quella lanciata dal Corriere dello Sport che questa mattina scrive di un'offerta di quasi 90 milioni da parte del Newcastle per riuscire ad assicurarsi Dusan Vlahovic che però il giocatore e il suo entourage hanno rifiutato.

9:50 - La Fiorentina ha già trovato il sostituto di Vlahovic ed è Arthur Cabral. Secondo La Nazione il brasiliano è costato 16 milioni di euro (14 più due di bonus) e dopo le visite mediche, previste nelle prossime ore, firmerà un contratto di cinque anni (giugno 2026) per un ingaggio base di 1,7 milioni a stagione.

9:45 - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che l'accordo tra i due club esiste già, mancano gli ultimi dettagli legati a contratto e commissioni. I bianconeri si sono assicurati il centravanti del presente e del futuro, atteso sabato alla Continassa per le visite mediche qualora arrivasse il tampone negativo.

9:30 - Sono giornate caldissime in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Sembra ormai ad un passo il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Devono essere definiti alcuni dettagli di secondaria importanza ma basilari per il felice esito della trattativa. L’operazione sarà impostata sulla base di 68 milioni di euro più 7 di bonus per un totale di 75 milioni. Dopo avervi raccontato live la giornata di ieri anche oggi noi di FirenzeViola.it siamo pronti a raccontarvi, minuto per minuto, tutta l'attualità di questi ultimi giorni di mercato.