LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI MERCATO: PEDRO È IN ITALIA, PRADÈ A FIRENZE. DUNCAN...

13.01 - "Thereau non ci interessa. Volevamo Gori ma poi abbiamo deciso di puntare su altro". Queste le dichiarazione a FirenzeViola.it di Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia. (CLICCA QUI)

13.00 - Rilancio viola per De Paul. Secondo quanto raccolto da TMW i viola hanno alzato l'offerta a 30 milioni di parte fissa, più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita. A breve è attesa la risposta dei bianconeri.

12.55 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, mentre il ds viola Daniele Pradè si trova almeno momentaneamente a Firenze, il braccio destro di Commisso, Joe Barone, è a Milano nella sede de La Gazzetta dello Sport. E, si presuppone, per portare avanti le ultime mosse di mercato.

12.40 - La Lazio ha acquistato l'ex Primavera della Fiorentina ora svincolato Cedric Gondo: il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni e verrà immediatamente girato in prestito alla Salernitana di Ventura.

12:26 - Il Brescia non molla Federico Ceccherini in queste ultime ore di calciomercato e sogna anche di piazzare il doppio colpo trattando il prestito dell'ex obiettivo viola Lorenzo Tonelli dal Napoli

12.03 - Grande movimento di mercato intanto per quanto riguarda la Roma: Mkhitaryan è sbarcato a Fiumicino e firmerà con i giallorossi

11.55 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Daniele Pradè potrebbe aspettare Pedro a Firenze e non partire per Milano nel pomeriggio. Anche se la situazione è in continua evoluzione, con Montella che in ogni caso ha raggiunto il ds viola al centro sportivo

11.50 - Tutti i dettagli anche sulla situazione Bobby Duncan. QUI le cifre dell'operazione

11.24 - Aggiornamenti sulla situazione legata a Pedro, sempre più vicino alla firma ufficiale con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, proprio dopo la firma con la società viola il giocatore tornerà in Brasile. Il motivo? Questioni burocratiche ancora da risolvere per la sua permanenza futura in Italia.

11.15 - Aggiornamenti anche per quanto riguarda gli spostamenti di Daniele Pradè. Il direttore sportivo viola, al contrario di quanto previsto, per adesso resta a Firenze

11.10 - Non solo Pedro. Come riporta tuttomercatoweb.com, stamani è sbarcato in Italia anche il giovane attaccante Bobby Duncan, che dopo le visite mediche firmerà con la Fiorentina

10.58 - Pedro ha svolto la prima parte di visite mediche e si è recato ora a Villa Stuart per la seconda parte. QUI la foto

10.42 - Intanto le cifre dell'operazione Pedro. La Fiorentina sborserà una cifra totale attorno ai 15 milioni di euro tra costo del cartellino e commissioni, mentre il giocatore firmerà un quinquennale a 1,3 milioni di euro a stagione.

10.26 - Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha fatto un punto su quelle che sono le trattative che ci possiamo aspettare oggi. Grande attenzione alle uscite, con Dabo, Eysseric e Cristoforo sul piede di partenza. In entrata invece la Fiorentina cerca ancora un esterno, oltre a valutare eventuali soluzioni low cost nelle ultime ore di mercato

10.12 - Grandi manovre intanto stanno coinvolgendo croati ex Fiorentina. Da una parte c'è Nikola Kalinic alle visite mediche per poi firmare con la Roma, dall'altra Ante Rebic, stamani immortalato a svolgere anche lui le visite mediche con il Milan. Vista la percentuale sulla plusvalenza di Rebic della Fiorentina, c'è curiosità di sapere le cifre ufficiali di quest'operazione anche in casa viola.

10.02 - Alle 7 di stamani a Roma è sbarcato Pedro, futuro nuovo attaccante della Fiorentina. QUI la foto e il video del suo approdo in terra italiana. Dall'aeroporto Fiumicino, il classe '97 si è poi spostato al Gemelli di Roma per una prima parte di visite mediche. Più tardi è prevista una seconda parte a Villa Stuart.

10.00 - All'indomani della sconfitta contro il Genoa per la Fiorentina si prospetta una giornata ancora più importante. Oggi alle ore 22 chiuderà il calciomercato estivo e la società viola è già al lavoro per cercare di regalare a Montella almeno un altro acquisto. Tanti gli affari sul tavolo, con Pedro Guilherme già sbarcato in Italia stamani e pronto a firmare un quinquennale una volta superate le visite mediche a Roma. Ma la Fiorentina cerca anche un esterno offensivo: la pista De Paul non è ancora chiusa definitivamente e nelle ultime ore si è fatto avanti il nome di Oudin del Reims. Tutto può succedere, insomma, e FirenzeViola.it sarà come sempre qui a raccontarvelo: restate con noi!