LIVE FV, SPEZIA-FIORENTINA 1-2: LA RIAPRE VERDE

45' +1' - Giallo per Deiola che trattiene vistosamente Castrovilli partito in contropiede.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Confusione in area viola dopo un corner. La Fiorentina alla fine allontana.

44' - Occasionissima per la Fiorentina! Tocco di Bonaventura per Castrovilli, che perde il pallone ma finisce a Lirola: il tiro dello spagnolo a botta sicura però viene respinto.

40' - Gol confermato perché quella di Caceres è considerata una giocata, anche se l'uruguagio ha appena sfiorato il pallone. Dubbi o non dubbi, fatto sta che la partita è riaperta: Spezia in gol.

39' - Qualche dubbio sulla posizione di Verde, l'arbitro sta valutando.

39' - GOL DELLO SPEZIA! La Fiorentina si addormenta, Caceres buca un intervento e Verde si trova tutto solo in area: tiro con il mancino che passa sotto a Dragowski e si infila in rete.

36' - Resiste il canovaccio di una partita piuttosto noiosa dopo i primi 5 minuti di fuoco. Caduto male su un piede Lirola, che però dovrebbe essere in grado di continuare.

33' - Fiorentina che cerca più che altro di rallentare il gioco, anche se Vlahovic fin qui tiene poco palla in avanti. Squadra comunque in controllo fino ad ora.

29' - Ricci! Prova il sinistro dalla distanza: palla che esce alta non di molto.

28' - Tentativo goffo di Vlahovic, che su un cross di Biraghi tutto solo sul secondo palo schiaccia troppo. Il pallone rimbalza per terra e gli finisce ancora sul corpo prima di terminare sul fondo.

26' - Pericoloso lo Spezia con un tiro di Acampora dalla distanza che dopo una deviazione per poco non mette fuori causa Dragowski. Si salva la Fiorentina.

22' - Sbaglia Terzi in fase d'impostazione, pallone regalato a Bonaventura che di prima intenzione va al lancio in profondità all'indirizzo di Ribery: l'ex Bayern scatta ma viene anticipato dall'uscita di Provedel

20' - Pericoloso Bonaventura in area su un cross di Castrovilli: l'ex Milan non aggancia per poco un pallone che l'avrebbe messo a tu per tu con Provedel. Si salva lo Spezia.

17' - Ancora pericoloso Milenkovic sugli sviluppi del corner, anche se non riesce a dare forza alla sua conclusione. Palla a Provedel.

16' - Milenkovic! Cross al bacio da punizione per il serbo, che prova l'incornata ma trova la deviazione decisiva di Sala.

14' - Molto bene la Fiorentina in questo inizio di partita comunque, Ribery disegna calcio e il resto della squadra lo segue.

11' - Occasione per lo Spezia! Cross basso di Gyasi per Piccoli che, solo davanti a Dragowski, liscia clamorosamente il pallone mancando il tap-in vincente: grave ingenuità da parte del giovane attaccante di scuola Atalanta

7' - Mareggiata viola che si è fermata dopo l'inizio strepitoso. La Fiorentina resta comunque ben messa in campo, lo Spezia è tramortito.

4' - Questa volta il gol arriva su azione: Lirola scappa in area sulla destra e mette un cross basso in mezzo. Il pallone attraversa tutta l'area e pesca Biraghi sul secondo palo, per il quale non è difficile centrare lo specchio della porta rimasto sguarnito. Un inizio pazzesco di partita per la Fiorentina!

4' - GOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! INCREDIBILE INIZIO DELLA FIORENTINA! BIRAGHI FA 2-0!

2' - Biraghi calcia un cross dalla sinistra e pesca Pezzella tutto solo a centro area: per l'argentino è un gioco da ragazzi infilare il pallone in gol con una pregevole incornata. Poi bacio sulla fascia.

2' - GOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! SUBITO IN VANTAGGIO LA FIORENTINA CON PEZZELLA!

0' - VIA! SI PARTE AL MANUZZI!

14.58 - Squadre che entrano in campo in questo momento: qualche istante e prenderà il via la sfida!

Una partita fondamentale per la Fiorentina oggi a Cesena, dove davanti si troverà lo Spezia neo-promosso. Per la squadra di Iachini sarà molto importante ripartire dopo la sconfitta contro la Sampdoria e due settimane non semplicissime. L'impegno sulla carta non è dei più duri, ma occhio ad una squadra - quella di Italiano - già in grado di stupire in questo inizio di stagione. La Fiorentina d'altro canto non vuole sbagliare e può contare sul rientro di Pezzella oltre al possibile inserimento di Callejon a partita in corso.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Acampora, Chabot, Terzi, Deiola, Ricci, Bastoni, Gyasi, Verde, Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.