LIVE FV, SECONDO GIORNO AL CS: ECCO CHI C'È E CHI C'È STATO

12.38 - Andati via anche Sottil e Cutrone, che hanno lasciato il centro sportivo qualche istante fa.

12.20 - Arrivato anche il giovane difensore Christian Dalle Mura per le visite mediche. Foto in calce all'articolo.

11.48 - Arrivato anche Pietro Terracciano al centro sportivo. Il secondo portiere gigliato svolgerà dunque le visite mediche.

11.40 - Il dg viola Joe Barone invece ha già lasciato da tempo il centro sportivo. Per lui solo una veloce presenza, poi se ne è andato.

11.28 - Cominciano ad uscire i primi giocatori che si sono allenati stamani. Terzic, Dragowski, Benassi, Badelj e Castrovilli hanno lasciato il centro sportivo della Fiorentina.

11.15 - Mascherina indosso e piedi sui pedali, anche Federico Ceccherini si è presentato ai Campini. CLICCA QUI per la foto

11.08 - Stamani ha parlato a La Gazzetta dello Sport Gaetano Castrovilli, tornando sul paragone con Antognoni: "Per me sarebbe fantastico. So quanto la maglia numero 10 sia importante per Firenze. E i campioni che l'hanno indossata. Da Antognoni a Baggio: da Rui Costa a Mutu. Poter realizzare quello che ha fatto Antognoni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale sarebbe fantastico per me. […] Vi confesso che quando Montella mi paragonò ad Antognoni non ci credevo". CLICCA QUI per la news

10.50 - Accompagnato in macchina dal padre Andrea, al centro sportivo è il turno di Riccardo Sottil.

10.28 - Anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è presentato al centro sportivo. CLICCA QUI per le sue parole rilasciate ieri.

10.25 - Ecco anche Pol Lirola al centro sportivo. Lo spagnolo torna per la prima volta ai Campini per svolgere le visite mediche.

10.10 - Cyril Thereau lascia i Campini. Il francese - il primo ad arrivare poco prima delle 8.30 - a bordo della sua auto ha lasciato il centro sportivo viola dopo aver svolto le visite.

10.05 - Mettiamo un po' d'ordine sugli arrivi al centro sportivi. Alcuni giocatori - quelli che non si sono presentati ieri come Thereau, Cutrone e Dragowski - sono arrivati ai Campini per svolgere le visite mediche necessarie a ripartire. Chi invece le ha già svolte ieri, come da protocollo, può andare in campo ad allenarsi in maniera individuale. Il tutto evitando ogni tipo di contatto.

09.50 - Arriva anche Patrick Cutrone (visibilmente contento di tornare ai campini, come mostra il video in fondo) a bordo della sua auto. Dopo di lui anche Milan Badelj e Gaetano Castrovilli.

09.40 - Mentre si affaccia Thereau, il primo ad entrare stamani al centro sportivo, si sono presentati anche il capitano German Pezzella, Marco Benassi e Aleksa Terzic. Per i tre è il secondo giorno di visite e allenamenti visto che già ieri avevano svolto il loro lavoro. Probabile dunque che vadano direttamente a lavorare in campo, molto grande e per questo in grado di avere più atleti contemporaneamente in campo.

09.15 - È il turno di Bartolomiej Dragowski al centro sportivo Davide Astori. Il portierone polacco si è presentato a bordo della sua auto: finestrini abbassati e via verso le visite. Foto in calce all'articolo.

09.00 - Stamani in edicola sono arrivate le parole di Federico Chiesa che certificano la sua posizione in merito alla ripartenza. A La Gazzetta dello Sport ha detto: "Ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato. Dobbiamo chiudere la stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza". CLICCA QUI

08.45 - Giornata importante anche per Franck Ribery quella di oggi. Il giocatore francese, atterrato ieri pomeriggio a Peretola (QUI foto e video), ha svolto subito i testi sierologici per capire la propria positività o negatività al virus. E oggi attende il risultato dei test.

08.30- Il primo ad arrivare stamani ai 'Campini' è stato Cyril Thereau, a bordo della sua auto. Il francese sarà il primo della giornata a svolgere le visite e il proprio lavoro dentro al centro sportivo.

Prende il via il secondo giorno di visite e allenamenti individuali a Firenze. La Fiorentina prova a ripartire e a scaglioni, come nella giornata di ieri, arriveranno i giocatori per la propria sessione di lavoro fisico e atletico. FirenzeViola.it racconterà minuto per minuto la situazione dal centro sportivo 'Davide Astori'.