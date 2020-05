CHIESA, Niente trattative in corso. Io voglio giocare

Lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio questa mattina per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina racconta come voglia parlare per dare un messaggio di fiducia: "Non dobbiamo avere paura. Io non ne ho, ho soltanto voglia di tornare in fretta al calcio, alle partite, al campionato. Dobbiamo chiudere la stagione, noi in particolare abbiamo il dovere di raggiungere la salvezza". Il numero 25 viola sottolinea poi la fiducia nello staff medico e quella in Iachini. Oltre a parlare di suo padre e di trattative: "Non ci sono trattative in corso, c'è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e lui (Enrico, ndr) è sempre al mio fianco. È il mio assistente personale. Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di avere un agente. In futuro chissà. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news". Infine dribbla le domande di mercato e racconta l'esperienza di avere accanto un giocatore come Ribery.