LIVE FV, PRANDELLI SI È DIMESSO. TORNA IACHINI CON IL SUO STAFF

15.55 - Il saluto di Ujfalusi. Arrivano anche i primi saluti al tecnico: il primo degli illustri è il suo ex difensore Tomas Ujfalusi. Leggi QUI cosa ha scritto il ceco sul suo profilo Instagram.

15.33 - Con Iachini anche il suo staff. Come abbiamo appreso, assieme all'allenatore Giuseppe Iachini, nella Fiorentina, tornerà anche una bella fetta del suo staff. Clicca QUI per i nomi nel dettaglio.

15.18 - Pradè ha chiamato Iachini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la chiamata a Beppe Iachini per chiedergli di tornare ad allenare la Fiorentina è arrivata direttamente dal ds Pradè (QUI la notizia).

14.50 - Dainelli e Donadel ai campini. Nel mentre, il responsabile dell'area tecnica Dario Dainelli e il collaboratore tecnico Marco Donadel, nello staff del dimissionario Prandelli, hanno fatto il loro arrivo al CS Astori.

14.45 - Pradè via dal CS. Il ds viola Daniele Pradè ha lasciato il centro sportivo viola senza rilasciare dichiarazioni.

14.36 - Iachini torna in panchina. Iachini sarà nuovamente l'allenatore della Fiorentina dopo le dimissioni di Prandelli. Ha già accettato l'incarico e stasera sarà a Firenze. Domattina è previsto il primo allenamento.

14:20 - Squadra sorpresa dalle dimissioni. Secondo quanto abbiamo raccolto, i giocatori della prima squadra della Fiorentina hanno accolto con enorme sorpresa la decisione del tecnico di dimettersi, ritenuta inaspettata ai loro occhi. QUI la notizia.

14:14 - Lettera di mister Cesare Prandelli. Per spiegare le ragioni dell'addio, il mister viola ha scritto una lettera pubblicata dai canali viola: "È la seconda volta che lascio la Fiorentina. La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme".

14:00 - Nota ufficiale: "La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla Dirigenza del Club le proprie dimissioni. Leggi QUI il comunicato integrale.

13:30 - La notizia delle dimissioni di Prandelli, arrivata come un fulmine a ciel sereno intorno alle 13 tramite il TGR Rai Toscana, ha colpito come un terremoto la Fiorentina e i suoi tifosi. Si attende un comunicato da parte del tecnico con le motivazioni di questa decisione, oltre ovviamente alle mosse del club per il futuro prossimo della panchina, con Iachini che a breve potrebbe tornare a guidare i viola dopo l'esonero dello scorso novembre. Firenzeviola.it seguirà questa giornata concitata con un live per accompagnarvi a tutte le decisioni ufficiali che verranno prese in giornata dal club e dall'allenatore dimissionario.