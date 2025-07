Pressing su Sebastiano Esposito. Corriere dello Sport: "C'è il sì alla Fiorentina"

La Fiorentina è in pressing per Sebastiano Esposito, si legge sul Corriere dello Sport. L’attaccante dell’Inter piace molto alla società viola, che sta preparando l’offerta giusta da presentare ai nerazzurri. Da parte sua il classe 2002 ha già aperto a un eventuale trasferimento a Firenze. Pradè e Goretti riflettono sulle cifre dell'operazione, con la società di Marotta che chiede 10-12 milioni di euro per il giocatore in scadenza il prossimo anno.

Intanto per Kean sono giorni di riflessione. L’attaccante non ha mai rifiutato la Saudi Pro League, né ha accettato alcuna offerta. Sta ancora ragionando su quale possa essere la miglior soluzione per il suo futuro. Il calciatore sta considerando ogni ipotesi, tra cui quella di guadagnare uno sproposito in Arabia sapendo, però, di non competere più a certi livelli. Il Manchester United rimane alla finestra senza fare passi avanti concreti.