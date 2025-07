I dubbi di Kean. La Gazzetta dello Sport: "Giorni di riflessioni, tentato a restare"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Moise Kean. Il calciatore riflette: vuole capire che cosa sia meglio per la sua carriera e quali valutazioni debbano essere fatte per prendere la decisione più giusta per il suo futuro. La Fiorentina spera nella sua permanenza ed è pronta a progettare intorno a lui. L'Al Qadsiah conta sulla mega offerta economica che gli ha presentato nei giorni scorsi. Il giocatore però non ha mai rifiutato chiaramente l’offerta, ma non ha neanche accettato e i giorni passano.

Alla finestra c'è anche il Manchester United che ha un interesse tangibile, anche se nessuna offerta ufficiale è arrivata per adesso al giocatore, però è ancora presto e il domino internazionale dei centravanti è appena iniziato. In più, fino al 15 luglio, potrebbero arrivare a bussare altre società di alto livello e il pericolo esiste. La permanenza è una delle soluzioni a cui sta pensando pure Kean, ma prima vuole riflettere bene e capire cosa accadrà, con totalità di visione, da qui al 15 luglio. In più è l’anno del Mondiale e giocare con continuità potrebbe far bene anche in ottica Italia.