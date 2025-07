Matias Moreno ai saluti: il classe 2003 vicino al prestito al Levante

Matìas Moreno è a un passo dal trasferimento in Spagna. Lo riporta SkySport, che spiega come il difensore argentino classe 2003 sia vicino a lasciare la Fiorentina in prestito per accasarsi al Levante. Dopo una stagione in maglia viola, con cui ha disputato dieci gare, trovando spazio principalmente in Conference, il ventunenne è pronto a trasferirsi in Spagna, in Segunda Division (Serie B) con la formula del prestito con diritto di riscatto.