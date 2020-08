LIVE FV, PARLA COMMISSO: "40 GIOCATORI DA CEDERE. MEDIACOM: CHE RISULTATI"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, all'indomani della conclusione del campionato che ha visto la sua squadra finire al 10° posto con 49 punti, ha effettuato una conferenza stampa virtuale presso i canali social del club viola per trattare di tutti i temi più importanti. Ecco le sue parole:

Sulla stagione appena conclusa: "Fin dal primo giorno a Firenze abbiamo avuto una grande accoglienza. Abbiamo istituito anche l'iniziativa "Forza e Cuore" con cui abbiamo aiutato gli ospedali di Firenze ma anche la mia città, Marina di Gioiosa Jonica. Nelle ultile partite abbiamo fatto bene e abbiamo raggiunto la posizione che ci compete, anche se abbiamo rischiato".

Sulla sorpresa più grande della stagione: "Il calore della tifoseria era una cosa che non comprendevo prima di venire qui. Non capivo che importanza rivestisse la Fiorentina per Firenze. Abbiamo fatto in fretta l'acquisizione della squadra se si pensa a quanti mesi sono durate le trattative per altri club. Da un punto di vista negativo abbiamo visto che i ricavi del club sono scesi molto mentre i costi del calcio e dei giocatori sono raddoppiati. Rispetto a 10 anni fa abbiamo fatto passi indietro. Adesso dobbiamo fare un grande lavoro perché ci sono ancora tanti giocatori da cedere, per ridurre il costo degli ingaggi: ci sono 40 giocatori da piazzare ancora. Il management è stato tutto cambiato, c'è stata una rivoluzione e ora stiamo andando avanti".

Se rifarebbe le stesse dichiarazioni dopo Juventus-Fiorentina: "Sì, le farei ancora. Magari non urlandole, ma parlando più piano (ride, ndr). Nello spogliatoio ho visto giocatori depressi e arrabbiati, tipo Dragowski, e allora come facevo 50 anni fa quando ero capitano della mia squadra mi sono sentito in dovere di prendere le difese del gruppo. Gli arbitraggi non sono iniziati nel modo migliore per noi, basti pensare al tuffo di Mertens alla 1a giornata col Napoli. Poi alcuni giocatori sono stati picchiati senza essere sanzionati: si pensi a Ribery, Pezzella e altri. La legge degli arbitri deve essere uguale per tutti. A mentre fredda manderò alcune raccomandazioni a Gravina e Nicchi su come gestire l'arbitraggio in Italia".

Se è più difficile gestire la Mediacom o la Fiorentina: "Tra quattro giorni pubblicheremo i risultati del secondo trimestre di Mediacom: sarà il 94° trimestre consecutivo in aumento per noi, sono risultati buonissimi per noi al netto di una situazione economica tremenda. Dopo 25 anni, la Mediacom posso dire che sia come un orologio svizzero: è facile ricevere risultati con la mia azienda, che è ritenuta come una delle migliori società in America. Io sto spendendo il 95-97% del mio tempo per la Fiorentina, che ha 100 milioni di ricavi al momento. Spero che in futuro di poter andare in vancanza, come tutti fanno in Italia".

Sul rapporto con Montella e Iachini in questa stagione: "Io ho la predisposizione di tenere le persone e di non mandarle via. Non voglio rovinare la carriera a nessuno