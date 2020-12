LIVE FV, FIORENTINA-GENOA 0-0: ATTACCANO I VIOLA

80' - Doppio cambio nel Genoa: dentro Destro per Scamacca e Behrami per Radovanovic.

78' - Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Vlahovic, Ribery e Callejon, dentro Cutrone, Borja Valero ed Eysseric.

77' - Amrabat! Calcia con il piattone tutto solo a centro area, ma non riesce ad indirizzare il pallone. Paleari blocca facilmente, che occasione sprecata dai viola.

75' - Vlahovic! Biraghi imbuca, il serbo strozza troppo il sinistro sul quale per un pelo non arriva Callejon.

74' - Fiorentina sempre in avanti per tentare il gol del vantaggio.

73' - Giallo per Pellegrini dopo un fallo su Pulgar.

72' - GOL ANNULLATO! Incredibile decisione di Doveri! Punita una strattonata di Bonaventura prima dello scatto per il gol. Un contatto veniale che però porta Doveri ad annullare la rete.

70' - Attenzione: arbitro al VAR.

70' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!!! GOOOOLL!! LA SBLOCCA BONAVENTURA!

69' - Vlahovic! Altra occasione monumentale per la Fiorentina! Biraghi fa tutto bene, crossa basso e Vlahovic mette il piede: palla fuori da due passi.

68' - Incredibile! Bonaventura blocca una conclusione a botta sicura di Vlahovic. Anche sfortunata la Fiorentina.

65' - Non ce la fa Marchetti, al suo posto Paleari. Ma c'è anche un altro cambio: entra Pjaca per Shomurodov.

62' - Per adesso Marchetti prosegue.

60' - Problemi fisici anche per Marchetti, che non sembra farcela. Pronto Paleari al suo posto.

57' - Fiorentina che sta crescendo, Genoa che invece difende il pareggio. Marchetti ha già cominciato a perdere tempo.

55' - Si mangia un gol anche Ribery, che si ritrova il pallone in area ma viene fermato da Ghiglione. Si arrabbia con se stesso il francese, per ora un po' sottotono.

52' - Bonventura! Non colpisce bene di testa, tutto solo in area. Grande occasione per la Fiorentina.

52' - Serie di corner non sfruttati dalla Fiorentina.

48' - Destro da dimenticare di Vlahovic in contropiede. Palla in curva.

47' - Pezzella tenta di testa da centro area dopo un calcio di punizione: palla alta non di poco.

45' - SI RIPARTE! Nessun ulteriore cambio per le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0.

45' +2' - Giallo per Sturaro dopo due interventi pericolosi consecutivi.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Tiro dalla distanza di Ribery troppo debole. Palla che termina lentamente a lato.

41' - Ecco subito il cambio: fuori Castrovilli, dentro Bonaventura.

41' - Problemi per Castrovilli costretto a lasciare il campo. La botta subita al 1' da Radovanovic non si è assorbita e al suo posto entrerà Bonaventura.

40' - Vlahovic! Occasionissima per la Fiorentina! Cross dalla sinistra di Biraghi che trova Vlahovic, bravo ad anticipare tutti e soprattutto Marchetti, ma non ad indirizzare la palla. Conclusione fuori del serbo.

37' - Zapata non ce la fa: al suo posto Ghiglione. Scala centrale Goldaniga.

35' - Ritmi che si sono leggermente alzati in questa fase di gioco. Le due squadre stanno mostrando qualche sprazzo di qualità.

34' - Problema muscolare per Zapata dopo essere stato saltato da Vlahovic.

33' - È il Genoa adesso a fare la partita. Caceres d'astuzia blocca Pellegrini al momento di colpire di testa in area.

32' - Scamacca non arriva per un soffio ad un cross di Goldaniga.

31' - Ribery! Ottima occasione per il francese, che spara alto un cross al bacio di Castrovilli. Tiro al volo sbagliato di Ribery.

25' - Nulla di fatto dalla punizione, allontanata di testa da Pezzella.

24' - Intervento ingenuo di Amrabat su Pellegrini all'altezza della trequarti. Occasione Genoa su punizione.

21' - Una buona sponda di Vlahovic che poi viene servito in area: girata con il destro murata.

19' - Ribery tenta un filtrante in area per Callejon, troppo lunga. Si fa vedere anche la Fiorentina in avanti.

17' - Sturaro! Occasione Genoa! Verticalizzazione perfetta di Goldaniga per Scamacca, che in area perde il tempo e tenta un tacco per Sturaro: il tiro del centrocampista dopo una deviazione viene bloccata da Dragowski.

15' - Giallo per Pulgar, costretto a fermare la ripartenza di Pellegrini dopo un passaggio sbagliato di Amrabat.

12' - Sponda pericolosa di Caceres in area, allontanata quasi sulla linea da Masiello.

10' - Partita bloccata al Franchi, dove le squadre sembrano più attente a difendere che ad offendere. C'è una discreta tensione in questo inizio di partita.

5' - Pezzella rischia con un passaggio sbagliato in impostazione, Milenkovic mette una pezza fermando Shomurodov nell'uno contro uno.

2' - Pulgar spaventa Marchetti con un tiro-cross da punizione all'angolino. Palla in corner.

1' - Subito una buona azione di Castrovilli, che si inserisce tra le linee e prende un calcione da Radovanovic sulla sinistra. Buona punizione per la Fiorentina.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Bianco invece il Genoa.

20.45 - Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio in onore di Mario Maraschi, storico ex viola scomparso qualche giorno fa.

È una serata fondamentale per Fiorentina e Genoa, impegnate in questo posticipo del 10° turno di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi va in scena una sfida importante per le zone meno nobili della classifica: i viola quartultimi e il Grifone penultimo cercano punti importanti per ripartire in campionato. Sarà una sfida combattuta, nella quale la squadra di Prandelli cercherà i suoi primi punti in A con il nuovo tecnico. C'è da rialzare la cresta e l'occasione è ghiotta, anche se i fantasmi della partita salvezza di due anni fa sono uno spauracchio. FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-2-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Ribery, Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Zapata, Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.