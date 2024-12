LIVE FV, BOVE STA MEGLIO E HA CONVINTO I COMPAGNI A GIOCARE CONTRO L'EMPOLI: LE ULTIME

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato, Alessandro Di Nardo, Niccolò Righi E Andrea Giannattasio

Articolo in aggiornamento

17-19 - Il presidente federale Gravina al termine della visita di circa due ore al giocatore Edoardo Bove e alla sua famiglia, alla presenza del dg viola Alessandro Ferrari: "Il ragazzo sta bene e ha avuto molto piacere di vedere amici e compagni. Si informa già sulle partite, è già proiettato alle partite di questa sera, e questo è già un segno positivo. Per rispetto della privacy del ragazzo non ho chiesto nulla ai medici, ma sono qui per mostrare la vicinanza di tutto il mondo del calcio e ho colto l’occasione per salutare la famiglia". LEGGI QUI

16:45 - Arrivati in questo momento all'ospedale di Careggi i viola Robin Gosens e Oliver Christensen. LEGGI QUI

16:25 - Sul sito dell'Empoli sono state pubblicate le parole della Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, la quale si è detta sollevata per le condizioni di miglioramento di Edoardo Bove e ha sottolineato come il club azzurro fosse ben disposto a posticipare la gara di Coppa Italia qualora la Fiorentina avesse fatto richiesta. LEGGI QUI LE PAROLE INTEGRALI

15.30 - Si è da poco concluso il consiglio straordinario di Lega Serie A convocato dopo il malore occorso a Bove che ha portato prima alla sospensione della gara e poi al suo rinvio a data da destinarsi. Il rinvio è stato ratificato ma non è stata definita la data in cui verrà recuperata. LEGGI QUI

15:00 - Fiorentina-Empoli si gioca. Questo il comunicato ufficiale del club viola: "È arrivata l'ufficialità che Fiorentina-Empoli si giocherà. Questa la nota del club viola: "ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì".

14.52 - È arrivato anche il report della Fiorentina. CLICCA QUI PER LEGGERLO

14.50 - All'esterno di Careggi, il dg della Fiorentina ha aggiornato e rassicurato sulle condizioni di Bove. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE

14.45 - Manca solo l'ufficialità, ma Fiorentina-Empoli si giocherà. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it sarebbe stato lo stesso Edoardo Bove, ricoverato da ieri sera in terapia intensiva all'ospedale di Careggi ma attualmente conscio e vigilie, a convincere i propri compagni. Nessun rinvio per la partita di Coppa Italia dunque, la Viola si presenterà regolarmente in campo mercoledì per l'ottavo di Coppa Italia.

14.35 - La Fiorentina si è ritrovata pochi minuti fa, al Viola Park, per l'allenamento quotidiano. Prima però, un confronto tra lo staff di Palladino, la dirigenza e i calciatori per capire il da farsi. Il gruppo è infatti scosso per quanto avvenuto a Edoardo Bove, ancora ricoverato in terapia intensiva a Careggi dopo il malore accusato ieri durante la partita contro l'Inter.

14.20 - All'uscita dell'ospedale di Careggi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione di Edoardo Bove: "L'ho visto e ci ho parlato. Edoardo è vigile e normale. Poi è nelle migliori mani. Voglio ringraziare medici e personale sanitario di Careggi e anche della Fiorentina" (qui le parole di Giani).

13:30 - Presente anche ieri sera, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è tornato a trovare Edoardo Bove. Giani non ha rilasciato dichiarazioni ma è entrato nel complesso ospedaliero per andare dal calciatore della Fiorentina.

12:20 - Lucas Beltran e David De Gea escono dall'ospedale di Careggi. Il portiere spagnolo si è rivolto ai media presenti con la frase che tutti speravamo di ascoltare: "Sta meglio".

11:46 - Anche Lucas Beltran ha fatto blitz presso l'ospedale di Careggi. L'argentino si affianca così alla lunga schiera di giocatori viola che sono tornati sul posto in mattinata, nell'intento di stare al fianco di Edoardo Bove in questo duro momento dopo il malore che l'ha colto alla sprovvista ieri, durante Fiorentina-Inter.

11:40 - Continuano le visite dei giocatori della Fiorentina presso l'Ospedale di Careggi: da pochi minuti sono arrivati il portiere viola David De Gea e l'attaccante Lucas Beltran. In calce al nostro live, tutte le foto e i video

11:31 - Il cauto ottimismo che filtra da Careggi sulle condizioni di Edoardo Bove rincuora tutto l'universo Fiorentina, stretto più che mai attorno al centrocampista classe 2002 dopo il malore che l'ha colpito ieri sera durante il primo tempo della gara contro l'Inter. Al momento l'ex Roma è sempre in terapia intensiva ma stabile, vigile e cosciente, condizioni che fanno ben sperare e che permettono alla squadra viola di poter tornare ad allenarsi. Gli uomini di Palladino, infatti, torneranno in campo al Viola Park nel pomeriggio per una seduta d'allenamento verso la gara con l'Empoli di Coppa Italia.

11:13 - Ultimi e rincuoranti aggiornamenti direttamente da Careggi, dove si trova ricoverato Edoardo Bove - a seguito del malore durante Fiorentina-Inter -, sullo stato di salute del centrocampista viola. Come appreso dai nostri inviati sul posto, l'ex Roma si trova in una situazione stabile, sempre in terapia intensiva, ma estubato, vigile e cosciente. In attesa di ulteriori notizie, la giornata prosegue con cauto ottimismo.

11:05 - Esattamente come ieri sera, tutto il mondo Fiorentina si sta riversando in quel di Careggi per stare al fianco di Edoardo Bove, ancora sotto osservazione presso la struttura ospedaliera di Firenze. In mattinata, dopo l'arrivo di diversi compagni di squadra oltre che dell'allenatore Palladino, si sono presentati anche i dirigenti del club. Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, rispettivamente ds e dg della società viola, sono infatti all'interno dell'ospedale, pronti a sostenere il classe 2002 anche per la giornata di oggi.

10:55 - Anche Andrea Colpani ha fatto irruzione all'ospedale di Careggi. Il fantasista della Fiorentina si è presentato in questi minuti nell'azienda ospedaliera di Firenze in cui si trova sotto osservazione Edoardo Bove, vittima di un malore ieri sera durante il match con l'Inter. Anche l'ex Monza ha fatto quindi capolino presso l'ospedale - dove già si trovano altri membri della squadra oltre a Palladino - per stare al fianco del compagno.

10:28 - Raggiunto al telefono da Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, l'ex portiere viola Francesco Toldo ha parlato così a seguito del malore patito da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: "Vicini a Bove e alla famiglia, speriamo il peggio sia passato. Non nascondo di aver pianto ieri: ho tre figli, se dovesse capitare una cosa del genere sarei impaurito. Senso di impotenza, capitò anche a me quando Rivas svenne in allenamento. Giocatori non sono abbastanza preparati: corso di primo soccorso da potenziare. E basta simulazioni: è come dire al lupo al lupo e alla fine non ti credono più. Tutto il mondo sportivo era in ansia, non nascondo che le lacrime siano venute anche a me. Ho tre figli, di cui un 23enne e uno di 19: se dovesse capitare una cosa del genere a mio figlio sarei veramente impaurito. Potenzierei il corso di primo soccorso, dedicato almeno a uno-due giocatori, quelli più portati della squadra, in modo che collaborino col dottore e che sappia cosa fare alla prima situazione improvvisa che capita".

10:04 - C'è Lucas Martinez Quarta all'ospedale di Careggi. L'argentino, visibilmente scosso nella serata di ieri, ha fatto capolino poco fa nella struttura sanitaria fiorentina, pronto a stare al fianco del compagno di maglia anche in questa seconda e lunga giornata di combattimento.

9:42 - Nel frattempo, all'ospedale di Careggi sono arrivati in questi minuti anche diversi amici di Edoardo Bove.

9:41 - Ulteriori e confortanti aggiornamenti sulla condizione fisica di Edoardo Bove direttamente dal TGR Rai Toscana. Il centrocampista della Fiorentina ha trascorso bene la notte e adesso respira autonomamente. I segnali che arrivano sono positivi, mentre durante il match con l'Inter sembra abbia avuto un brutto calo di potassio e magnesio. La giornata di oggi è iniziata con ottimismo.

9:30 - Come appreso da FirenzeViola.it, all'ospedale di Careggi è giunto in questi minuti Danilo Cataldi. Assieme a lui, presenti i genitori di Edoardo Bove e la sua fidanzata.

9:28 - Arrivano aggiornamenti confortanti in merito a Edoardo Bove da Sky Sport. Come riporta l'emittente, il giocatore viola ha passato bene la notte, ed è stato estubato in mattinata: è sveglio, è lucido e risponde alle domande. Esclusi danni neurologici e cardiologici, come era stato peraltro detto nel comunicato diffuso ieri da Fiorentina e ospedale Careggi. Oggi è atteso un nuovo bollettino medico.

Il giorno dopo Fiorentina-Inter, sospesa e rinviata per il malore accusato da Edoardo Bove nel corso del primo tempo, l'attenzione è più che mai rivolta all'ospedale di Careggi, struttura dove tuttora si trova ricoverato il centrocampista viola. Intanto, come appreso da FirenzeViola.it, all'ospedale sono arrivati in questi minuti il team manager del club Simone Ottaviani e il tecnico Raffaele Palladino.