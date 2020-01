LIVE FV, BLITZ PER AGUDELO. COMMISSO: "MERCATO? CI SARÀ QUALCHE USCITA"

18.07 - La Fiorentina sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Amrabat. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è stato risolto l'acquisto da parte dell'Hellas Verona dal Brugges, e adesso è necessario ultimare il trasferimento alla Fiorentina. Infine arriverà l'ultima tappa, ovvero il prestito all’Hellas fino a giugno.

17.52 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i dirigenti gigliati stanno cercando di prendere il centrocampista Kevin Agudelo dal Genoa. L'agente del giocatore Valerio Giuffrida con il fratello Gabriele sono arrivati all'Hotel della Fiorentina per parlare del giocatore con la società gigliata.

17:43 - Il Lecce prosegue nella ricerca di un difensore. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Paz dal Bologna, i giallorossi hanno chiesto alla Roma Juan Jesus in prestito. Il club ha dato l'ok per la cessione del giocatore, che invece sarà più difficile da convincere ad accettare la destinazione. A riportarlo è Sky Sport.

17.35 - Anche Valentin Eysseric sembra ormai ad un passo dall'addio. Se infatti Igor era oggi impegnato con la prima seduta in gruppo, lo stesso non si può dire del francese: pare vicino il suo trasferimento all'Hellas Verona. Manca solo l'accordo con l'entourage.

17:10 - Il presidente Rocco Commisso ha parlato così fuori dal centro sportivo ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "In sette mesi siamo a 300 milioni spesi dopo questo mercato. Mi hanno detto che ci sono alcuni giocatori che andranno via in queste ultime ore. Penso che in entrata non ci saranno altri acquisti". Per leggere tutte le dichiarazioni CLICCA QUI.

16:46 - Terminate le visite mediche, il centrocampista Sofyan Amrabat, pronto a trasferirsi dall'Hellas Verona alla Fiorentina - anche se solamente per giugno - ha fatto rientro nell'hotel che ospita la società gigliata per rendere effettive le ultime pratiche che sanciranno l'ufficialità del suo approdo fiorentino.

16:30 - Boateng è in volo per la Turchia, destinazione Besiktas. Secondo il retroscena raccontato da Sky l'operazione è stata conclusa all'ultimo minuto perché il transfert in Turchia doveva essere inviato entro le 16.

15:26 - Diego Laxalt si sta allenando con il Torino. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nel giro di pochi minuti sono arrivate più versioni, ma l'uruguaiano pare intenzionato a rimanere in granata visto che non è convinto della formula con la quale i viola volevano prelevarlo.

15:14 - Da oggi sia Alfred Duncan che Christian Kouamé sono ufficialmente due nuovi calciatori della Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, i due nuovi volti della squadra viola arriveranno a Firenze nella giornata di domani.

15:08 - Christian Kouame è un nuovo giocatore della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamè dal Genoa CFC. Kouamè è nato a Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist".

14:40 - Il mercato in entrata dei viola è chiuso. Dopo l'acquisto, che verrà ultimato nelle prossime ore, di Diego Laxalt la Fiorentina non chiuderà più altre operazioni per portare giocatori a Beppe Iachini.

14:37 - Riccardo Sottil non si muoverà da Firenze. L'esterno dei viola, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe '99 ha deciso di restare forte della fiducia che hanno in lui sia Iachini che la società.

14:35 - La Fiorentina ha virtualmente preso Diego Laxalt. Secondo quanto raccolot da FirenzeViola.it, pare da escludere la possibilità di un prestito secco. L'uruguaiano è atteso a momenti all'hotel Melia.

14:20 - Sofyan Amrabat ha lasciato l'hotel che ospita la Fiorentina e sta andando a fare le visite mediche dopodiché sarà ufficialmente un nuovo giocatore viola.

14:06 - Tramonta definitivamente la pista che porta a Domenico Criscito. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore rossoblù non ha dato la sua disponibilità al trasferimento rifiutando di fatto la Fiorentina.

13:52 - Domenico Criscito è uscito da Pegli ed ha rilasciato queste parole a TMW in un momento delicato per il suo futuro: "Un saluto ai tifosi? Sempre". Nessuna risposta invece alla domanda sulla sua permanenza: subito dopo il centrale rossoblù è andato via.

13:47 - Sofyan Amrabat ufficializza di fatto con le sue parole a FirenzeViola.it il suo arrivo alla Fiorentina: "Sei contento di arrivare a Firenze? Sì, molto. Mi ha dato le sensazioni migliori, ho scelto con il cuore. Sono felice di venire in viola, ci vediamo in estate".

13:31 - Idea Laxalt per la Fiorentina. Qualora non si concretizzasse l'affare Criscito restano sullo sfondo i profili del giocatore del Torino e di Juan Jesus.

13:26 - È in corso in questi minuti un nuovo summit nella sede del Genoa tra Domenico Criscito ed i dirigenti rossoblù. Il difensore deciderà il suo futuro.

13:13 - Dopo l'ufficialità arrivata nelle scorse ore, Igor ha raggiunto a Firenze. Il difensore brasiliano alla stazione di Santa Maria Novella ha rilasciato queste dichiarazioni alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Sono molto contento, sono felice di essere qui e pronto per giocare con la Juventus".

12:54 - Kevin-Prince Boateng al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta TMW il calciatore potrebbe partire in direzione Turchia già nelle prossime ore.

12:30 - Due nuovi innesti per le giovanili viola. Arrivano due classe 2002: l'attaccante Vincenzo Furina, in prestito con diritto di riscatto dal Catanzaro, e il portiere Niccolò Carcani in prestito dal Follonica.

12:22 - La Fiorentina sta provando ad inserire il centrocampista della SPAL, Mattia Valoti, nella trattativa che potrebbe portare Riccardo Sottil in biancazzurro. Idea di scambio di prestiti tra i due club.

12:20 - Non è ancora deciso il futuro di Domenico Criscito. Secondo quanto riporta TMW, il difensore rossoblù si sta allenando a Pegli con la squadra di Nicola dopodiché andrà in sede per un nuovo summit con la società.

12:14 - Il futuro di Cyril Thereau è ancora incerto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sono dei problemi per il suo passaggio all'Union Saint-Gilloise. Al momento l'ipotesi più probabile è che rimanga alla Fiorentina.

12:01 - Kevin-Prince Boateng ad un passo dall'addio alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky, l'ex Milan e Barcellona potrebbe approdare al Besiktas in prestito.

11:45 - Il direttore sportivo del Verona, Tony D'Amico è uscito adesso dall'hotel Melia che ospita la Fiorentina. Probabili novità in arrivo per Amrabat.

11:40 - Nel frattempo Christian Kouame è tornato a Genova in attesa di trasferirsi poi a Firenze magari già nella giornata di domani. Il recupero dall'infortunio sta procedendo secondo i tempi prestabiliti.

11.15 - Montiel va in Portogallo. Si conclude momentaneamente l'esperienza di Tofòl Montiel alla Fiorentina. Il giocatore si trasferisce in prestito fino al termine della stagione al Vitória Setubal,. Lo spagnolo è partito dopo le ore 11 e con l'aereo è atteso nel primo pomeriggio nella nuova società con la quale firmerà il contratto fino a giugno.

11.00 - Duncan è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo, ora è ufficiale. (CLICCA QUI)

10.45 - Igor va a Firenze. Mentre si attendono novità sul fronte delle nuove entrate, chi ormai va considerato un nuovo giocatore della Fiorentina è il difensore brasiliano Igor. Il classe '98 in arrivo dalla SPAL stamani ha lasciato l'albergo che lo ospitava a Milano per dirigersi verso Firenze: oggi svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Beppe Iachini in programma nel pomeriggio

10.30 - Il punto sulle uscite. Restano ancora da sistemare altri elementi della rosa della Fiorentina. In uscita ci sono Boateng, Eysseric e Thereau, mentre per Sottil si valuta il prestito alla SPAL. QUI la situazione

10.22 - Giungono aggiornamenti anche per quanto riguarda il settore giovanile della Fiorentina. Come raccolto da FirenzeViola.it, il futuro di Tofòl Montiel potrebbe essere in Portogallo: la società viola sta trattando il prestito con il Setubal fino al termine della stagione.

10.18 - Ranieri in prestito all'Ascoli. Questo un comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ranieri all’ Ascoli Calcio 1898 F.C".

10.10 - Criscito-Fiorentina, l'intreccio s'infittisce. Il giocatore è atteso a Milano dove la Fiorentina ha prenotato anche delle visite mediche preventive nel caso accettasse i viola, ma per adesso non si muove da Genova: come scrive buoncalcioatutti.it, stamani il giocatore si è presentato a Pegli, centro sportivo del Genoa. Ancora da conoscere se sia lì per discutere con la società o per unirsi all'allenamento.

10.00 - Si è presentato all'hotel che ospita i dirigenti della Fiorentina a Milano il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico. Alla domanda sulla chiusura della trattativa che porterà Sofyan Amrabat in viola non si è voluto sbilanciare ed ha risposto con: "Vediamo". CLICCA QUI per il video

09.30 - L'intrigo Criscito. C'è un giallo di calciomercato che tiene la Fiorentina col fiato sospeso. Mimmo Criscito è atteso da una decisione sul suo futuro, dopo che Fiorentina e Genoa hanno trovato un accordo per il suo passaggio in viola con un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato alle presenze (leggi qui).

09.10 - La Fiorentina attende Amrabat e Criscito. Dopo aver chiuso nella nottata la trattativa con l'Hellas Verona per portare Sofyan Amrabat alla Fiorentina a partire dalla prossima stagione, la società viola adesso attende il giocatore al proprio hotel a Milano. Nei pensieri viola non c'è però solo il marocchino: resta in piedi la possiblità di vedere anche Mimmo Criscito all'hotel che accoglie Pradè e Barone.

09.00 - La notte porta consiglio. La trattativa con il Verona per Sofyan Amrabat è andata avanti fino a notte fonda, con le due parti che alla fine però hanno trovato un accordo: come riporta Sky Sporti, il centrocampista marocchino passerà in viola per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Il tutto chiaramente da giugno, quando Amrabat potrà legalmente approdare a Firenze.

Il mercato della Fiorentina ha definitivamente preso il volo e dopo la giornata campale di ieri, oggi se ne annuncia un'altra per Daniele Pradè e Joe Barone. Nella giornata di ieri sono state definite le trattative per Kouamé, Igor e Duncan, oggi si attendono novità per Amrabat, Criscito e qualche altro colpo dell'ultimo minuto. FirenzeViola.it racconterà come di consueto tutte le ultime tra Milano e Firenze.

23:55 - La Fiorentina ha incontrato i dirigenti del Genoa ed è pronta per far fare le ultime visite mediche a Domenico Criscito. Il difensore rossoblù si è preso un'ultima notte per decidere, ma non è ancora convinto di venire a Firenze.

23:50 - Squilla il telefono di Giuseppe Riso, procuratore di Riccardo Sottil. A chiamare è il ds della SPAL, Davide Vagnati. "Domani vedremo", commenta sibillino il procuratore del giocatore viola.

23:48 - Joe Barone e Daniele Pradè sono rientrati adesso in hotel. L'amministratore delegato e il direttore sportivo viola hanno incontrato Igor che è adesso al colloquio con loro. Successivamente andranno a dormire e domani si ricomincerà al mattino per l'ultimo giorno di mercato.

22:45 - Igor è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ormai ex SPAL, a domanda dell'inviato di FirenzeViola.it, si è anche sbilanciato nel salutare i suoi nuovi tifosi. L'approdo alla società gigliata sembra essere ormai ad un passo.

21:53 - Sono rientrati all'hotel Melia nel frattempo gli intermediari che curano la trattativa tra Fiorentina e Verona per Sofyan Amrabat dopo il summit andato in scena con Setti.

21:48 - Intanto la SPAL si è mossa per il sostituto di Igor: è in arrivo Ervin Zukanovic dall'Al-Ahli.

21:27 - Si deciderà con ogni probabilità domani il futuro di Sofyan Amrabat. Per il centrocampista del Verona infatti le due società sono ancora lontane dal trovare la quadra dell'operazione.

21:26 - La Fiorentina è davvero vicina a chiudere l'operazione Duncan. Restano ancora gli ultimi dettagli da limare con il Sassuolo, ma da parte del club viola c'è assoluto ottimismo.

21:12 - Criscito non è ancora convinto della Fiorentina. Il Genoa è disposto cederlo, ma manca ancora l'ok da parte del giocatore. La decisione in tarda serata o a notte fonda.

20:44 - Giornata lunghissima per gli agenti di Sofyan Amrabat. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it c'è stato un ulteriore summit con la Fiorentina all'hotel Melia ed adesso si stanno recando dal presidente del Verona, Maurizio Setti.

20:04 - Novità per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Igor della SPAL alla Fiorentina. Il giocatore infatti sta andando a svolgere le visite qua a Milano e dopo si recherà all'hotel Melia che ospita il club viola.

19:53 - L'entourage di Amrabat ha appena lasciato l'hotel Melia, dove è stato a colloquio con la Fiorentina fino a questo momento, per recarsi dal presidente Setti all'hotel Gallia: possibile un nuovo contatto tra Hellas e Fiorentina a breve

19:44 - Riccardo Sottil è ad un passo dalla SPAL. Il procuratore dell'esterno viola - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - ha trovato l’accordo con il club ferrarese che lo preleverà in prestito secco.

19:42 - Visite mediche terminate per Alfred Duncan: il giocatore adesso potrà firmare per la Fiorentina fino al 2024, visto che ha superato tutti i test alla presenza del medico sociale viola Giovanni Serni. Duncan è rientrato adesso nell'hotel viola a Milano per apporre la firma sull'accordo con il club di Commisso.

19:28 - Segnali positivi per il passaggio in viola di Domenico Criscito: secondo quanto riferito da TMW, il giocatore del Genoa si sta convincendo ad accettare la proposta della Fiorentina ed in questi minuti è nella sede del club rossoblù. La formula dovrebbe essere quella del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.

18:30 - Due giovani della Primavera viola potrebbero lasciare la Fiorentina nel corso delle prossime ore: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Bobby Duncan è vicino al Sunderland, squadra di terza serie inglese che preleverebbe il classe 2001 con la formula del prestito. Molto più in bilico il futuro di Montiel: lo spagnolo non è ancora certo della permanenza in viola e l'entourage del giocatore starebbe spingendo affinché il fantasista classe 2000 possa trovare una sistemazione lontano da Firenze. Probabile che il destino di Tòfol possa essere deciso però solo nella giornata di domani.

18:00 - Solo le visite mediche separano Alfred Duncan dal suo nuovo contratto con la Fiorentina: come potete vedere nel video realizzato da Firezeviola.it (CLICCA QUI), il mediano classe '93 ha appena lasciato l'hotel della Fiorentina a bordo di un taxi assieme al medico sociale viola Serni per svolgere le visite mediche con il club viola. Ecco la clip realizzata all'esterno dell'hotel Melià:

17:45 - Dopo la riunione dei ds all'hotel ufficiale del calciomercato, Pradè e Barone sono rientrati nell'albergo viola arrivando in macchina con l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali.

17:15 - Intanto, in attesa di news su Mimmo Criscito, l'amministratore delegato del Genoa Zarbano è rientrato in albergo, ovvero nella struttura dove sono presenti i dirigenti viola

17:06 - Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti fa facendo il punto sulle trattative che vedono i viola impegnati: "Amrabat? Le due società hanno parlato stamattina, per adesso non c'è l'accordo tra i club, speriamo di arrivarci entro fine mercato".

16.45 - Alfred Duncan è arrivato all'hotel della Fiorentina. Ormai ci siamo: definito il suo trasferimento dal Sassuolo per 15 milioni più bonus. Il centrocampista dovrebbe svolgere le visite mediche direttamente lì a Milano. Contratto fino al 2024.

16.22 - La Fiorentina prende Igor: operazione da circa 6 milioni di euro. Accordo totale tra Fiorentina e SPAL, nel pomeriggio ultima riunione solo per definire gli ultimi dettagli sull'ingaggio del brasiliano, che lascia Ferrara dopo sei mesi.

16:05 - Christian Kouamé ha superato le visite e diventerà dunque un giocatore viola. Come appreso da Firenzeviola, il giocatore rientrerà a Genova per poi trasferirsi subito a Firenze. La Fiorentina verserà al Genoa 11 milioni più sette di bonus.

16:01 - Arrivano altre novità sul fronte di Domenico Criscito, esperto difensore - nonché capitano - del Genoa sul quale sembrerebbe aver messo gli occhi la Fiorentina. C'è di più: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, le due società hanno già raggiunto l'accordo per il trasferimento del calciatore e adesso attendono una sua risposta sulla volontà di accasarsi o meno in viola.

15:58 - Tutto fatto per il passaggio di Alfred Duncan alla Fiorentina: secondo quanto appreso in questi minuti da Firenzeviola.it, il mediano del Sassuolo si trasferirà in viola per 15 milioni più uno di bonus. Definita dunque la trattativa per il centrocampista, al quale i viola hanno dato la caccia a lungo in questi mesi.

15.40 - Si aggiunge una nuova pretendente per Riccardo Sottil. Secondo Sky Sport anche la SPAL sarebbe interessata all'esterno della Fiorentina.

15.29 - Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la strada per l'acquisto di igor dalla SPAL è in discesa, e l'affare potrebbe essere presto chiuso. Si va però maggiormente verso un acquisto a titolo definitivo, e non un'operazione di prestito.

15.25 - Visite mediche terminate per Christian Kouamé. Dopo il round di controlli clinici al Columbus Clinic Centre, il classe '97 è rientrato nell'hotel che ospita la dirigenza viola, attualmente però impegnata in un incontro tra ds.

15.07 - Si raffredda, in questo momento, la pista che potrebbe portare Lucas Paquetà dal Milan alla Fiorentina.

14.50 - Possibili novità da TMW sull'affare Duncan: nel pomeriggio il dg Joe Barone incontrerà Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo.

14.40 - Dalla Francia arriva un nome nuovo per il centrocampo: Wanyama del Tottenham. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il suo profilo è stato proposto ai viola che però continuano a lavorare su Duncan.

14.28 - Proseguono le trattative tra Fiorentina ed Hellas Verona per il trasferimento in viola a giugno di Sofyan Amrabat. Rimane ancora un po' di distanza tra le parti, ma si continua a lavorare per raggiungere un accordo.

14.10 - Ufficiale un doppio innesto per le giovanili viola: Vittorio Agostinelli (17), trequartista prelevato dalla Roma, e Giovanni Corradini (17), centrocampista in arrivo dalla formazione Primavera del Perugia.

14.04 - C'è una nuova pista per il futuro di Kevin-Prince Boateng, che potrebbe finire all'estero. Oltre al Sassuolo infatti, riferisce Sportitalia, c'è anche il Celta Vigo interessato a lui.

13.52 - Come anticipato su FirenzeViola.it, arriva un nuovo attaccante per le giovanili: il 17enne Vincenzo Furina, preso in prestito con diritto di riscatto dal Catanzaro.

13.38 - Adesso è ufficiale Szymon Zurkowski è un nuovo giocatore dell'Empoli. Si trasferisce in prestito fino a giugno.

13.20 - Ha lasciato l'hotel in cui risiedono i viola anche Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, coinvolto nei discorsi intorno a Sofyan Amrabat, cercato dalla Fiorentina per giugno.

13.03 - Christian Kouamé è uscito poco fa dall'hotel di Milano che ospita la dirigenza gigliata, accompagnato dal dottor Serni (medico sociale dei viola), pronto a dirigersi nella struttura in cui svolgerà le visite mediche di rito.

12.50 - Davvero vicina la chiusura della trattativa per Igor della SPAL: si svilupperebbe con la formula del prestito oneroso e l'inserimento di un diritto di riscatto in favore della Fiorentina.

12.41 - Aggiornamenti sul fronte Sofyan Amrabat: gli intermediari si sono incontrati anche con anche il presidente Maurizio Setti per sbloccare la cessione estiva da parte dell'Hellas Verona. Attualmente le parti, soprattutto i due club, lavorano per l'intesa.

12:22 - Il ds della SPAL Davide Vagnati è arrivato all'hotel Melià, sede del calciomercato: wi cercherà di chiudere per Igor, viste anche le contemporanee presenze del ds viola Pradè e degli agenti del calciatore

12:15 - Qualche istante fa si è presentato anche Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, con ogni probabilità per definire l'affare che porterebbe il centrocampista scaligero Sofyan Amrabat in viola nella prossima estate

12:10 - Christian Kouamé è arrivato qualche istante fa nei pressi dell'hotel milanese che ospita la dirigenza della Fiorentina, accompagnato dal suo agente Michelangelo Minieri

12:05 - Intanto all'hotel di Milano dove alloggia la Fiorentina è arrivato il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano

11:52 - E' arrivato all'hotel Melià di Milano l'intermediario della trattativa per Sofyan Amrabat. Entra dunque nel vivo l'operazione, anche se manca l'accordo con il Verona. Si cercherà di concludere entro oggi

11:38 - In difesa, oltre a Igor, il nome caldo è quello di Domenico Criscito: come riporta TMW, c'è fiducia da tutte le parti sulla buona riuscita della trattativa. Oggi previsti nuovi contatti

11:25 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è in arrivo dalla SPAL un giovanissimo attaccante: il classe 2002 Vincenzo Furina, che andrà a rinforzare l'Under 18

11:16 - Torna di moda il possibile scambio Badelj-Baselli. In ogni caso, riporta La Nazione, i viola puntano al prestito secco del giocatore del Torino

11:07 - Secondo quanto riporta TMW, la Fiorentina tratterà Lucas Paquetà solo se vedrà assicurarsi un diritto di riscatto congruo con l'attuale valore del giocatore. Niente valorizzazioni in prestito secco

11:00 - Kevin-Prince Boateng non sta entusiasmando a Firenze, tant'è che come riporta il Corriere Fiorentino nella giornata di ieri i viola hanno parlato col Sassuolo di un possibile ritorno in Emilia del giocatore

10:49 - Un giocatore che può salutare a breve è Riccardo Sottil: su di lui, nonostante il rinnovo fino al 2024, ci sono - secondo La Nazione - Sassuolo, Genoa. Ma gianlucadimarzio.com scrive di un interesse concreto anche della Sampdoria

10:43 - Secondo quanto filtra, è difficile aspettarsi sia l'arrivo di Duncan che quello di Paquetà, ma per entrambi ci saranno degli incontri oggi stesso. L'eventuale innesto di Igor non escluderebbe invece quello di Criscito

10:35 - All'Hotel Melià di Milano, sede del calciomercato, sono arrivati Marco Petrin e Marco Fialdini, gli agenti del difensore della SPAL Igor, per cui a breve avrà luogo un incontro con la Fiorentina

10:30 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live del penultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. La Fiorentina ha diverse trattative per le mani, sulle quali tra oggi e domani verrà obbligatoriamente sciolta ogni riserva