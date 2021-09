José Maria Callejon in cerca del riscatto. La prima annata in maglia viola, per l'esterno ex Napoli, non è certo risultata indimenticabile. Tutt'altro. Arrivato con l'incarico di succedere a Federico Chiesa, lo spagnolo non ha mai mostrato una condizione realmente paragonabile a quelle del passato, quando all'ombra del Vesuvio esaltava i tifosi partenopei assieme ad Insigne e compagnia.

Tuttavia il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sembra credere con tutto se stesso nel classe '87. L'allenatore ex Spezia, infatti, gli ha dato fiducia sin dalle amichevoli di Moena, impiegandolo a più riprese. E adesso, complice anche la scelta del club viola di non acquistare un altro esterno d'attacco, Callejon si trova ad essere uno dei titolari fissi della compagine gigliata.

Nonostante un volto spesso lontano dal mostrare serenità, in molti parlano di un leader silenzioso, colonna portante dello spogliatoio. Indubbiamente la sua esperienza è un fattore da non sottovalutare, specie giocando al fianco di ragazzi giovani come Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez o lo stesso Riccardo Sottil, questa sera in campo dal primo minuto. Callejon, insomma, è pronto a rilanciarsi.