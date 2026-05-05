FirenzeViola Le mosse di Paratici: ora l’incontro con Vanoli per "progettare il futuro"

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Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della Fiorentina. Entro la fine della stagione la dirigenza vorrà avere chiaro il quadro tecnico che guiderà il nuovo corso. Il club si confronterà prima di tutto con l’attuale allenatore, Paolo Vanoli, per conoscere le esigenze di ognuno. Lo ha annunciato ieri sera il direttore sportivo viola, Fabio Paratici: "Ci vedremo con Paolo (Vanoli, ndr) per fare il consuntivo di questa stagione e progettare la prossima".

Priorità a Vanoli.

Quindi il primo a essere ascoltato sarà proprio l’ex Torino, che sta conducendo la Fiorentina alla salvezza con una media 1,48 punti a partita. Una tendenza che se distribuita a tutte le trentotto giornate proietterebbe la squadra a quota 56 punti. Questo la società lo sa bene, tanto da non scartare affatto l’ipotesi di proseguire con Vanoli. Da capire se ci siano i margini per continuare insieme, ma questo sarà chiaro solo dopo il vertice in camera caritatis.

Gli scenari possibili.

Il contratto dell’allenatore scadrà a giugno, con la Fiorentina che detiene un’opzione unilaterale per il prolungamento annuale. È chiaro che per farla scattare ci dovrà essere una condivisione d’intenti, così come un’idea precisa sugli obiettivi e le possibilità economiche della prossima stagione. Se le parti troveranno un’intesa rinnoveranno i voti "nuziali", altrimenti spazio alle novità, coi nomi di Grosso, De Rossi, Iraola e Sarri ancora in ballo. Sono attesi sviluppi.