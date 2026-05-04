Paratici: "Con Vanoli ci siederemo e valuteremo cosa fare nel futuro"

vedi letture

Prima della sfida contro la Roma, Fabio Paratici ha parlato a DAZN: "Raggiungere il proprio obiettivo è sempre difficile, qualsiasi esso sia. Si vive con il pathos di tutti coloro che lavorano attorno. Futuro? La squadra che nasce è sempre l'unione di intenti tra dirigenti e allenatore, in base a ciò che vuole il mister ci muoveremo di conseguenza. Ci vedremo con Paolo per fare il consuntivo di questa stagione e progettare la prossima. Per quanto riguarda i calciatori richiesti, saremmo felici che qualcuno facesse richieste ma altrettanto se restano. Se hanno richieste vuol dire che hanno fatto bene con la Fiorentina".

Il futuro di Vanoli?

"Parliamo tutti i giorni, ma non ora, da quando siamo arrivati. A noi piace sempre parlare di futuro, quando o se raggiungeremo la matematica salvezza faremo un consuntivo con Paolo e poi penseremo a cosa fare per il futuro. Lo si fa sempre in ogni squadra in ogni stagione".

La Cremonese è sotto...

"Mi dispiace per loro ma sono felice per noi".