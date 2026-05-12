FirenzeViola Conti e comunicazione, le prime mosse della fase 2 della Fiorentina

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Tutta ancora da verificare, ma pur sempre in arrivo, almeno volendo scartare a priori scenari catastrofici. E comunque se non sarà rivoluzione, probabilmente ci si avvicinerà. Con la certezza della matematica salvezza in casa viola scatta ufficialmente la cosiddetta fase 2, quella che dovrà accompagnare una ripartenza necessariamente guidata da Paratici, ed è poi anche per questo che al di là dei venti di mercato che spirano sul dirigente piacentino si stanno egualmente posizionando le prime pedine sullo scacchiere. Per ciò che riguarda l'allenatore, certo, ma non solo.

Cambiamenti all’orizzonte

Sotto questo profilo, non è un segreto, Paratici medita parecchi cambiamenti che riguardino non solo il rettangolo di gioco, anche perché rivoluzionare la rosa non sarà semplice e sul mercato tutti non potranno essere messi. Si spiegano così allora le prime mosse che si delineano all’orizzonte, alcune delle quali già anticipate dai media (la Gazzetta dello Sport) come nel caso di un nuovo responsabile del Viola Park (Paolo Morganti), altre soltanto ipotizzate come quelle che potrebbero riguardare figure intorno alla squadra, dallo staff medico al team manager.

Occhio ai conti

Un altro comparto in cui sono in arrivo modifiche è quello della comunicazione, con l’attenzione rivolta al mondo social che verrà ulteriormente sostenuta seppur mantenendo un intento di rivalutazione della linea comunicativa societaria, ma pure con qualche avvicendamento in programma visto che un paio di figure lasceranno a fine mese, mentre non ci sarebbe da stupirsi di fronte a nuovi arrivi. Intanto, un po’ come in altri ambiti del mondo Fiorentina l’obiettivo sarà anche quello di tenere d’occhio i conti, su espressa indicazione della proprietà e del presidente Commisso molto attento a cosa riferiscono i numeri. D’altronde anche sotto questo profilo il disavanzo di mercato con il quale si presenterà la Fiorentina alle trattative estive imporrà a Paratici la massima attenzione al bilancio. Un compito arduo e ampio, per il quale il ds si sta preparando anticipando i cambiamenti necessari.