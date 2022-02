LA VIOLA VEDE ROSSO: GIÀ 8 LE ESPULSIONI IN STAGIONE, È QUASI UN RECORD

Tra i tanti aspetti sui quali Vincenzo Italiano dovrà lavorare per smaltire al più presto le tossine del brutto ko contro la Lazio, c’è anche quello legato all’ennesimo cartellino rosso rimediato dalla Fiorentina in ventisei partite, l’ottavo in stagione, il settimo per ciò che riguarda il campionato. Dopo le due espulsioni di Dragowski (a Roma alla prima giornata e poi in Coppa Italia a Napoli), quella di Gonzalez con l’Inter, quella di Sottil a Venezia, quella di Milenkovic a Torino contro la Juventus, quella di Biraghi al Franchi con il Sassuolo e quella (sinceramente dubbia) di Odriozola a Cagliari, è arrivato anche il rosso per Torreira, che non rimediava un’espulsione addirittura dal 2 marzo 2019. Quella comminata all’uruguaiano è però forse la più ingenua del pacchetto, dato che l’ex Arsenal è stato allontanato dal campo per una frase irriguardosa all’arbitro a risultato ormai compromesso (e con Orsato che aveva peraltro fischiato fallo a favore dei viola): una follia.

Un dato che sotto certi aspetti preoccupa se si pensa che nell’arco dell’intera passata stagione, la Fiorentina aveva collezionato appena quattro cartellini rossi e per il momento è già riuscita a bissare questo triste traguardo. Certo, l’identità tattica dei viola è molto cambiata nel corso di questi mesi (in meglio, sia chiaro) e gioco forza la nuova filosofia di calcio di Biraghi e compagni porta molto più spesso la squadra a scoprirsi e a tentare, in fase di ripiegamento, la giocata rischiosa (con conseguenti sanzioni disciplinari) eppure questo è un aspetto sul quale Italiano - pur lavorando alacremente al centro sportivo, lontano da occhi indiscreti - non è riuscito ancora a trovare la quadratura del cerchio. Già nella passata stagione a La Spezia, del resto, la ex squadra del tecnico viola aveva collezionato cinque espulsioni su 38 gare di campionato, a riprova che forse la filosofia tattica proposta dal mister di Karlsruhe - in mezzo a tanti indiscussi pregi - continua ad avere ancora qualche difetto.