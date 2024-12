LA RICHIESTA DI PALLADINO E L’ASSE CALDO COL NAPOLI: IL MERCATO ENTRA NEL VIVO

FirenzeViola.it

Fra due giorni si apre il mercato di gennaio. Fino al 2 febbraio, un mese extra-campo che si preannuncia bollente, pieno di sondaggi, trattative e scambi. Dal canto suo la Fiorentina si prepara a fare qualche movimento, soprattutto in entrata dove, dopo aver perso Bove, serve assolutamente qualcosa in mezzo al campo o sull'esterno. La scelta di continuare a giocare con la mediana a due è un chiaro segnale del fatto che la priorità ad oggi è quella di investire su elementi ideali al 4-2-3-1 utilizzato fino ad ora.

Sfuma Fazzini e l'asse caldo col Napoli

Fiorentina e Napoli, dopo la gara del 4 gennaio, potrebbe intavolare una doppia trattativa. Sfumato Fazzini, sempre più vicino alla Lazio, i viola hanno messo nel mirino Folorunsho sul quale c'è apertura di entrambe le parti, con il Napoli disposto a cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto. I club, insieme all'entourage del calciatore, si sono messi a lavorare per definire le cifre dell'operazione. Poi c'è la questione Biraghi che quasi sicuramente andrà via e la la destinazione principale, ad oggi, può essere proprio la squadra di Antonio Conte, dove però tanto dipenderà dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola.

Il futuro di Parisi e il nome nuovo dal sudamerica

Per quanto riguarda Parisi, invece, la pista più accreditata è il Como, fortemente interessato e intenzionato ad avanzare una proposta per portarlo sulle sponde del Lago a titolo definitivo. Tuttavia la richiesta della Fiorentina è a due cifre: bisognerà arrivare a un'offerta da 10 milioni se si vorrà prendere il terzino ex Empoli. La Fiorentina lavora su più fronti, anche all'estero: il nome che viene dal Sudamerica è quello di Luiz Henrique, stella del Botafogo, che gioca prevalentemente come esterno offensivo destro e che ha un contratto che scade nel dicembre 2028. La valutazione che viene fatta del calciatore - secondo i portali specializzati - è di 22 milioni di euro.

In difesa la richiesta di Palladino è Pablo Mari

Dietro piace Pablo Mari, richiesta di Raffaele Palladino per rinforzare la sua retroguardia. Dopo aver fatto le fortune dell'allenatore campano in quel di Monza, ora il centrale spagnolo è idea forte dell'allenatore viola che nei prossimi giorni dovrebbe perdere Lucas Martinez Quarta, difensore che ha ricevuto un'offerta importante dal River Plate e sta spingendo per tornare in patria. L'ex Arsenal è oggi la prima scelta. C'è però da trattare con Adriano Galliani: vero infatti che il difensore 31enne è in scadenza di contratto, ma il Monza ultimo in classifica non è intenzionato a mollare facilmente un giocatore che oggi è una delle poche certezze a disposizione del nuovo allenatore Bocchetti. La trattativa potrebbe sbloccarsi con una contropartita.