La Nazionale "spinge" Pioli a Firenze: il ritorno dell'ex viola è sempre più vicino

La prima scelta della Figc per il ruolo di nuovo commissario tecnico, dopo l'esonero di Luciano Spalletti e la rinuncia arrivata questa mattina da parte di Claudio Ranieri, non è più Stefano Pioli. La notizia, iniziata a serpeggiare in mattinata direttamente da Roma, è diventata di ora in ora più insistente e si è tramutata in una certezza con il passare del tempo.

Due i motivi alla base di questa decisione: la priorità che il tecnico di Parma ha dato alla Fiorentina (società con la quale è in contatto ormai da due settimane e con cui l'ex Milan vuole mantenere la parola data, anche perché - oltretutto - la preferisce alla bollente panchina della Nazionale) e la volontà da parte del presidente federale Gravina di virare con decisione su altri profili. Tra questi Roberto Mancini, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro.

Ad oggi dunque, secondo quanto si apprende da fonti vicine al Club Italia, Stefano Pioli resta decisamente sullo sfondo nella corsa alla panchina per il ruolo di ct. L'allenatore sembra infatti sempre più orientato a dare seguito alla trattativa già avviata da tempo con la Fiorentina, una mediazione che dovrebbe poggiare sulla base di un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione (cifre peraltro che la FIGC non avrebbe mai potuto garantire all'attuale mister dell'Al Nassr: Spalletti stesso ne prendeva 2,8).

Ma quanto manca per l'annuncio ufficiale di Pioli alla Fiorentina? Non tutti i dettagli per l'accordo sono stati sistemati, visto che ancora devono essere chiarite le modalità con cui il tecnico emiliano si separerà da club arabo con il quale è sotto contratto per un altro anno (la scadenza è fissata nel 2026). Un po' di pazienza, dunque - è quello che si fa sapere dal suo entourage - e poi la fumata sarà viola.