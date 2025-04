FirenzeViola La grande ammucchiata

Trovatela voi una spiegazione a questa classifica di Serie A che per la Fiorentina dopo 34 giornate è sogno e paura, felicità e tristezza allo stesso tempo. La squadra di Palladino ha il grande merito di essersi regalata un finale di stagione al cardiopalma e dopo i risultati del lunedì di campionato le posizioni europee che contano sono ancora più vicine, anche se la metafora per descrivere la situazione potrebbe essere quella di un ciclista che su una salita fatica, fatica e fatica ma riesce solo a tenere la coda del gruppo di testa. Perché Juventus, Bologna, Lazio, Roma ma se vogliamo anche Atalanta sono tutte lì, ognuna con il suo calendario in queste ultime 4 partite e ognuna con le sue speranze. Ma la Viola arriva di rincorsa. È una grande ammucchiata che lascia aperta ogni possibilità, perché se è vero che la Fiorentina è oggi più vicina a un posto in Champions League, è pur vero che il rischio di restare "con il cerino in mano" è sempre reale.

La Champions a 4 punti, facciamo 3

Dettaglio da non sottovalutare: la Fiorentina arriva a questo finale di stagione con il segno positivo in praticamente tutti gli scontri diretti con le dirette concorrenti. Per questo il fatto che ci sia la Juventus ora in quarta posizione, distante 4 punti, è un dato positivo: in caso di arrivo a pari punti la squadra viola arriverebbe davanti ai bianconeri. È decisamente prematuro fare previsioni quando ci sono ancora 12 punti in palio e tanti scontri diretti ancora da giocare (il prossimo contro la Roma, per esempio) ma può essere uno stimolo per Palladino e i suoi giocatori a non mollare di un centimetro.

Il fattore Betis Siviglia

Se quello appena enunciato è uno dei fattori positivi, c'è da dire che delle pretendenti a un posto in Europa solo la Fiorentina deve affrontare un impegno in Coppa, peraltro contro il Betis di Siviglia in quello che si preannuncia uno scontro durissimo, in Spagna e poi al Franchi tra 10 giorni. Tutto o nulla in queste ultime due settimane tra campionato e coppa dunque, con la speranza di avere un Moise Kean in più e con la spinta di un popolo che sogna di abbandonare finalmente quel maledetto ottavo posto che troppo spesso ha visto il nome "Fiorentina" al suo fianco in classifica.