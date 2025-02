FirenzeViola La Fiorentina ritrova l'Inter e i nuovi acquisti: torna Folorunsho, Fagioli può debuttare

Per la Fiorentina è già tempo di re-match contro l'Inter. Questa sera, ore 20:45, i ragazzi di Raffaele Palladino sono attesi al Meazza per la sfida del lunedì sera che chiuderà la 24esima giornata. Con ancora nella mente la bellissima vittoria ottenuta giovedì sera, Ranieri e compagni ci riproveranno, consci che un'Inter ferita potrà essere ancor più pericolosa di quella affrontata al Franchi. Dalla parte sua, però, il tecnico gigliato non avrà più la rosa contata, potendo finalmente attingere a tutto l'arsenale che Pradè e soci gli hanno messo a disposizione durante la sessione di mercato invernale. Tutti presenti a parte Pablo Marí, ancora alle prese con l'infortunio all'adduttore rimediato proprio contro la Fiorentina lo scorso 13 gennaio, e Yacine Adli, che sta smaltendo un problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori anche nella scorsa partita. Out anche Comuzzo per l'ammonizione rimediata contro il Genoa e da scontare in questo turno di campionato, così come un'ammonizione priverà l'Inter di Dumfries.

Difesa, spazio ai titolari

Con l'assenza del centrale classe 2005, la difesa che Palladino schiererà dal 1' minuto non dovrebbe essere in discussione. In porta ci sarà David De Gea, così come i difensori centrali saranno il match winner di giovedì Luca Ranieri e Marin Pongracic, che sta dando grandi conferme di partita in partita. Sugli esterni spazio a Dodo a destra e Gosens a sinistra, il quale tornerà in quella che fu anche la sua casa nella stagione 2022/23.

Ballottaggio in mediana

A centrocampo molto dipenderà dalle condizioni di Cataldi. Il centrocampista ex Lazio è tornato a calciare il terreno di gioco del Franchi dopo uno stop di oltre un mese, subentrando nei minuti finali della gara di giovedì. Se le condizioni fisiche glielo permetteranno potrebbe anche partire titolare, con Palladino che si servirà della propria esperienza per cercare di arginare le incursioni di Barella e Mkhitaryan. Se Cataldi non avesse i 90 minuti nelle gambe, Palladino potrebbe decidere di riproporre Mandragora. Accanto a lui occhio al possibile debutto di Nicolò Fagioli: l'ex Juve sta bene e, in assenza di Adli, servirà la sua qualità per la manovra viola.

Come sta Gudmundsson?

Nel tridente 'atipico' alle spalle di Kean, certi di un posto sembrano essere Folorunsho e Beltran. Da capire, invece, come sta Albert Gudmundsson. L'islandese giovedì sera aveva dato forfait a causa di una tonsillite che lo aveva colpito la giornata precedente. Lecito pensare, dunque, che il numero 10 abbia smaltito l'influenza e sua totalmente a disposizione per il match. Se però così non dovesse essere, occhio anche ad una riproposizione di Parisi sulla sinistra - tra i migliori contro l'Inter - con il Vikingo che scalerebbe al centro.

Cambia anche l'Inter

Qualche cambiamento si dovrebbe anche vedere tra le fila della squadra di Inzaghi. In difesa, davanti a Sommer, l'unico certo di un posto dovrebbe essere Bastoni. Per il resto, Pavard prenderà il posto di Bisseck mentre al centro è ballottaggio tra De Vrij (in vantaggio) e Acerbi. A centrocampo, Darmian sostituirà lo squalificato Dumfries e Carlos Augusto il febbricitante Dimarco. Barella si riprenderà il suo ruolo al posto di Frattesi, assieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti confermato il tandem Lautaro Martinez-Thuram.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Fagioli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.