Top Fv, contro l'Inter stravince Moise Kean. Un insospettabile al secondo posto

Com'era facile pronosticare è Moise Kean a vincere (anzi, a stravincere) il Top Fv della partita contro l'Inter, consueto sondaggio di FirenzeViola.it in cui chiediamo a voi di indicare l'uomo partita di parte gigliata. Il centravanti piemontese, autore della doppietta che ha permesso di chiudere il match, si è imposto su tutti gli altri con oltre il 42% delle preferenze. Alle sue spalle, forse in modo un po' insospettabile, si è piazzato Fabiano Parisi, autore di una gara di grandissimo sacrificio sotto il piano fisico. Per lui 20% delle preferenze circa. Chiude il podio capitan Luca Ranieri, che ha sbloccato la gara nel secondo tempo e ha ottenuto il 13% delle preferenze. Ecco il podio:

Top Fv - Fiorentina-inter 3-0 [2683 voti]

1) Moise Kean, 42,83% (1149 voti)

2) Fabiano Parisi, 20,46% (549 voti)

3) Luca Ranieri, 13,64% (366 voti)