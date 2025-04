FirenzeViola La Fiorentina resta a Cagliari ma è caos per hotel e campi: dalla Lega una mancanza di rispetto

Sguardi attoniti, persi nel vuoto. Come quelli che tante volte nel recente passato la Fiorentina si è trovata ad avere per colpa di gare spostate all’ultimo o rinviate dopo che già erano iniziate. Ancora uno slittamento, l’ennesimo. Che andrà a intasare un calendario già di per sé congestionato, tra il doppio match col Real Betis in Conference e un finale di campionato con obiettivi ancora tutti da centrare. Era un po’ questa la sensazione che si respirava in seno al club viola fin dai minuti successivi alla scelta da parte della Lega di Serie A di rimandare la sfida di oggi contro il Cagliari alla luce della morte di Papa Francesco. Una decisione in linea con quelle prese in passato (anche quando scomparve Giovanni Paolo II, 20 anni fa, il campionato si fermò) ma che è arrivata con tempi e modi talmente repentini che hanno complicato in modo evidente una trasferta già logisticamente complessa come quella in Sardegna. Che proseguirà con modalità ancora da stabilire.

Tra hotel e campi

Il volo charter della Fiorentina - che all’inizio doveva ripartire per Firenze alle 14:30 - non è decollato (nei minuti in cui vi scriviamo la squadra e tutta la comitiva viola, Rocco Commisso e consorte compresi, si trovano attualmente ferme all’aeroporto di Elmas, in attesa di valutare al meglio in che modo potranno restare a Cagliari nelle prossime 48 ore). Ma quello che preoccupa di più, al di là dei 90’ contro la squadra di Nicola, è piuttosto la gestione dei prossimi due giorni, che è ancora in alto mare. Primo perché il club deve trovare a stretto giro di posta un luogo dove far pernottare circa 50 persone tra prima squadra, staff e dirigenza e poi perché sarà essenziale che la Fiorentina individui un posto dove potersi allenare sia oggi pomeriggio che domani, giorni di nuova rifinitura. Peraltro sprovvista di materiale tecnico (palloni, mute, ricambi, sagome ecc.) che la società proverà in qualche modo a far pervenire nel più breve tempo possibile. Il tutto nel giorno di Pasquetta: un vero disastro.

Poca serietà

La Fiorentina, che ha accettato obtorto collo quella che è stata l’imposizione della Lega di rinviare la sfida di oggi a mercoledì, è - per tutti questi motivi - a dir poco arrabbiata. Delusa per il comportamento che istituzioni del calcio hanno avuto nella gestione di questa vicenda e per come si sia tenuto poco conto delle enormi difficoltà logistiche della trasferta che la squadra di Palladino sta affrontando, peraltro in una fase cruciale della stagiome. La sensazione è che ci stia stata di base una mancanza di serietà, valore che invece è alla base del club guidato da Commisso, che sarà l'unico assieme alla consorte Catherine a far ritorno a Firenze..