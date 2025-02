FirenzeViola La fiducia del club in Palladino scricchiola. Prima occasione andata, ora l'esame Lecce

Prima della gara contro l'Hellas Verona non sono passate inosservate le parole di Alessandro Ferrari a proposito delle scelte fatte nel mercato estivo e invernale. Il direttore generale viola ha tenuto a difendere il lavoro della dirigenza, dichiarando: "La squadra è arrivata a gennaio già buona, discreta, poi abbiamo messo ulteriore qualità con ragazzi che si sono inseriti benissimo". Dopodiché ha passato la palla all'allenatore, aggiungendo senza mezzi termini: "Ora aspettiamo i risultati".

Anche Ferrari si allinea alla dirigenza.

In qualche modo il dg si è uniformato alla linea del direttore sportivo Daniele Pradè, che già a settembre tenne a chiarire: "Il voto al mercato te lo dà il campo. L'importante è essere a posto con la propria coscienza". Questa scelta comunicativa suggerì fin da subito un passaggio di consegne allo staff tecnico e in particolare all'allenatore, per la serie "ora tocca a te". Linea riproposta puntualmente dal ds dopo le sconfitte degli ultimi mesi. E condivisa anche da Ferrari a Verona, prima della partita.

Considerazione pregressa, non posteriore.

C'è un dettaglio che non deve passare inosservato: la sollecitazione del direttore generale "aspettiamo i risultati" è arrivata, come ricordavamo, antecedente all'inizio della partita. E quindi a scatola "chiusa", cioè senza conoscere di fatto il responso della sfida. Questo restituisce la volontà di una riflessione pregressa e avallata, a questo punto, da tutta la dirigenza. Ma allora perché nessuno spinge sull'acceleratore?

Un ultimatum che viene dall'alto?

Evidentemente il campanello d'allarme del club ha iniziato a suonare solo a pochi minuti dal ko del Bentegodi, dunque Palladino ha ancora un po' di tempo per tentare di uscire dai problemi attuali. Un'occasione l'ha già persa contro il Verona: quella contro il Lecce potrebbe essere l'altra concessa dalla società. Fatto sta che, se fino ad ora abbiamo considerato le dichiarazioni di Ferrari come diretta emanazione del Commisso pensiero, anche la difesa operata dal presidente nelle scorse settimane inizia a scricchiolare.