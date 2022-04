LA COOPERATIVA DEL GOL PROSEGUE: ORA È 1° POSTO IN A

Le dimensioni di quello che Italiano e i suoi giocatori stanno facendo in questa stagione lo dà un numero che mette la Fiorentina al primo posto in Italia: quello dei marcatori diversi in questa stagione. Con il cartellino timbrato ieri da Jonathan Ikoné sono 18 i calciatori diversi in maglia viola ad essere andati in rete, agganciata l'Atalanta al primo posto di questa speciale classifica e scavalcata perché le reti segnate dalla Fiorentina sono due in più, 52 totali.

La scorsa stagione, tanto per dare un'idea, furono 13 i marcatori diversi per 44 gol stagionali e nessuno in Serie A era riuscito ad arrivare a 18 interpreti differenti (l'Inter si era fermata a 17). Anzi, l'ultima squadra a superare la cifra di 18 marcatori diversi fu proprio la Fiorentina, che detiene il record assoluto con 21 nella stagione 2014/15 quando le reti a fine stagione furono 61.

Numeri che fanno capire l'importanza del collettivo ed il valore del lavoro di Italiano, che fin dal ritiro di Moena ha battuto su questo tasto. L'addio di Vlahovic è stato assimilato grazie alla capacità di tutti i componenti in rosa di fare gol, una qualità molto rara nel calcio di oggi fatto di star e superstar.

Ora l'obiettivo è segnare almeno 6 gol da qui al termine del campionato per superare i gol messi a segno nell'ultima stagione di livello della Fiorentina, quella del 2015/16: una squadra capace con Paulo Sousa in panchina di arrivare quinta in classifica. Posizione che certo non dispiacerebbe ad una società tornata dopo anni difficili a lottare per le zone che contano.