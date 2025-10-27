FirenzeViola L’unico lampo nel buio viola: Fortini convince e la società è pronta a blindarlo col rinnovo

Nel caos di un avvio di stagione dai contorni preoccupanti, la Fiorentina si aggrappa a un 19enne dal volto pulito e dal piede sicuro. Niccolò Fortini è infatti oggi l’unica vera nota lieta di un periodo nero per la squadra di Pioli. Contro il Bologna, il terzino — per la prima volta impiegato a sinistra in questa stagione — ha cambiato volto alla partita. Entrato dopo il secondo gol rossoblù, ha dato ritmo, coraggio e profondità a una squadra spenta. In 47 minuti complessivi, Fortini ha giocato sei palloni in avanti, completato due dribbling e soprattutto provocato l’espulsione di Holm, mandandolo sotto la doccia con due gialli in dodici minuti.

Una risorsa concreta

Non solo numeri, però, visto che a stupire in questo primo spicchio di stagione è stata anche la sua personalità: quella di un ragazzo che ha sfruttato l’occasione per far capire di poterci stare, eccome, a questi livelli. L’ex Juve Stabia si sta rivelando una piacevole sorpresa. A sinistra Gosens non ingrana e a destra Dodo è ancora lontano dalla condizione ideale: Fortini, con la sua corsa e il suo atteggiamento positivo, è così diventato in pochi giorni una risorsa concreta. Pioli lo stima e con lui ha costruito un rapporto diretto, fatto di fiducia e lavoro. E la società non è rimasta indifferente.

Rinnovo più vicino

La Fiorentina crede nel ragazzo e ha deciso di blindarlo, dopo la maxi offerta della Roma al termine dello scorso mercato: Pradè - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - lunedì scorso ha avuto un contatto con Paolo Busardò, responsabile italiano della CAA Base, la super agenzia che da agosto cura gli interessi del giocatore. L’obiettivo da parte del club è chiaro: prolungare il contratto (attualmente in scadenza nel 2027) almeno fino al 2030, con un ritocco significativo dell’ingaggio, oggi fermo attorno ai 100mila euro netti a stagione. Le parti sono al lavoro e - al netto di una situazione della squadra non facile - la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare in tempi rapidi. Fortini è sereno, concentrato sul campo e consapevole che la Fiorentina vuole puntare su di lui anche per il futuro.