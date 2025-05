FirenzeViola L'incontro tra Palladino e i dirigenti della Fiorentina: cosa c'è sul tavolo

Palladino-Fiorentina, avanti insieme. Nell'incontro in programma oggi al Viola Park tra l'allenatore e i dirigenti gigliati l'idea è quella di non seguire le critiche della piazza e la contestazione della Curva Fiesole che anche ieri a Udine ha richiamato i giocatori per sottolineare l'insoddisfazione di una stagione finita per la quarta volta consecutiva con la Conference League, nonostante i 65 punti. Troppo forte la convinzione dei dirigenti e del presidente, tanto più con il raggiungimento del sesto posto e i 5 punti in più della stagione passata: la vittoria sull'Udinese è stato l'elemento decisivo perché non ci sia un cambio di rotta che a questo punto sarebbe clamoroso, anche se il passato recente della Fiorentina impone sempre una piccola percentuale di dubbio.

Cosa porta Palladino sul tavolo

Gli elementi a favore dell'allenatore sono tanti, almeno dal punto di vista dei dirigenti. Il risultato ottenuto in campionato, certo, ma anche la capacità di valorizzare alcuni calciatori come Kean e Comuzzo che sono stati decisivi anche nella partita contro l'Udinese. Le dichiarazioni di Pradè durante la stagione non sono passate inosservate alla piazza e hanno mostrato qualche malumore che ora, però, per il bene della Fiorentina sarà messo da parte cercando di guardare avanti.

Di cosa si parlerà

Gli errori commessi sono ben presenti anche dentro il Viola Park ma c'è la speranza che con un altro anno di esperienza possano essere superati quei limiti mostrati soprattutto contro le piccole. Palladino arriva all'incontro con i dirigenti forte del sesto posto e di un buon risultato raggiunto e festeggiato in spogliatoio con i suoi giocatori. Per questo chiederà conferme sulla costruzione della prossima squadra e sulla conferma dei 10-12 elementi già richiesti anche pubblicamente. Con la conferenza di fine stagione dei dirigenti e Commisso in programma domani, sarà messa la parola fine alla stagione e si chiariranno anche alla piazza gli obiettivi per la prossima.