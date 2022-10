L'ATTACCO UN ANNO DOPO. INCIDENZA-GOL QUASI DIMEZZATA

La Fiorentina in questo inizio di stagione ha trovato molte difficoltà ad andare in gol con i propri attaccanti centrali. Sia Kouame, inventato prima punta di Italiano, che Cabral e Jovic non hanno ancora trovato la giusta continuità sotto porta. Contro l'Inter da questo punto di vista è arrivato qualche segnale incoraggiante, quantomeno dall'ex Real Madrid che ha segnato il gol del momentaneo 3-3. Ma come ha affermato anche lo stesso Bonaventura lo scorso anno a fare la differenza era l'altro serbo, Dusan Vlahovic.

Ma quanto pesava davvero la presenza di Vlahovic in squadra? Guardando ai numeri e tenendo conto solo delle prime undici partite di campionato dello scorso anno (più quella di Coppa Italia contro il Cosenza), l'attuale attaccante della Juventus aveva segnato 10 gol sui 20 totali (fino al 3-0 contro lo Spezia del 31 ottobre 2021). Un peso specifico enorme, visto che si tratta della metà esatta delle reti, e considerando anche l'assist nella sconfitta per 1-2 contro il Napoli la sua partecipazione ai gol supera il 50%.

A condividere il reparto con lui c'erano poi Kokorin e, seppur non abbia mai giocato, Munteanu. Per l'attaccante russo sono stati soltanto 27 i minuti giocati nelle prime 12 partite, con zero gol. Questo sottolinea come la Fiorentina di un anno fa vivesse dei gol di Vlahovic, soprattutto se si considera che contro Torino, Atalanta, Udinese e Spezia le sue reti furono essenziali per portare a casa i tre punti.

Per quanto riguarda la stagione 2022/2023 la situazione degli attaccanti viola è diversa sotto tanti aspetti. Kouame, Cabral e Jovic si contendono un posto da titolare ogni giornata e nessuno di questi sembra al momento prevalere sugli altri due. In sostanza sono sparite quelle gerarchie che abbiamo visto nella prima metà della scorsa stagione. E quanto pesano i gol di questi tre attaccanti rispetto a quelli di Vlahovic la scorsa stagione?

Kouame, tra campionato e Conference, ha messo a segno 3 gol e 5 assist sui 22 totali: percentualmente parlando ha inciso per il 36% delle reti totali. Jovic invece ha segnato 4 gol, vedendo la percentuale scendere al 18%. Cabral ad ora detiene la percentuale peggiore con 2 gol e 1 assist (13,6%). Numeri che senz'altro spiegano le difficoltà della Fiorentina sotto porta e in generale la classifica deludente fino a questo momento.