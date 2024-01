L'ALTRO TERRACCIANO PIACE ALLA FIORENTINA: LA VALUTAZIONE E LE CONCORRENTI A GENNAIO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È uno dei nomi usciti per la Fiorentina nell'ottica di andare a rinforzare la fascia destra della difesa, con la sua duttilità può garantire però copertura anche della fascia opposta e, in caso proprio di estrema necessità (ma più per un sistema a tre o cinque che dir si voglia) persino al centro della retroguardia: il 2003 Filippo Terracciano è uno dei prospetti più interessanti, specie sotto la lente d'ingrandimento della futuribilità, tra quelli accostati alla Fiorentina.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, al momento per quanto riguarda i toscani si è alla richiesta di informazioni sul conto di un profilo che non manca di ammiratori, sparsi più o meno in tutta la penisola. Tra questi i viola, ben impressionati dalla sua recente prova al Franchi. Valutato all'incirca 7-8 milioni di euro dall'Hellas Verona (raggiungibili magari con l'inserimento di qualche bonus legato a presenze o rendimento individuale e collettivo), non piace però solo alla Fiorentina, come stavamo spiegando.

Sulle sue tracce ci sono infatti varie realtà del nostro massimo campionato: nelle settimane scorse si sono informate anche Atalanta e Monza, che hanno piani differenti su un eventuale utilizzo del calciatore, apprezzato anche da una realtà di livello più alto quale il Milan, in grande difficoltà a livello numerico in difesa e ingolosito da poter inserire un profilo giovane ma già duttile. Terracciano, che in questa stagione ha raccolto 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, è legato al Verona da un contratto fino al 30 giugno 2026. Le travagliate vicende che caratterizzano il presente societario scaligero, però, potrebbero favorirne una fine anticipata dell'esperienza rispetto alla data indicata.