Kean, il trascinatore della Fiorentina: una notte da "Chosen"

Ieri sera al Franchi la Fiorentina ha dominato l'Inter nel recupero della 14° giornata di Serie A battendo i nerazzurri per 3-0. Una serata magica, come detto nel post partita dallo stesso Raffaele Palladino, che ha visto i viola trionfare contro i campioni d'Italia in carica nonostante le tante defezioni e l'impossibilità di schierare i nuovi acquisti arrivati dal mercato invernale. Una serata che, dopo la rete del vantaggio segnata da capitan Ranieri, ha incoronato ancora una volta come trascinatore della Fiorentina Moise Kean.

Il simbolo della Fiorentina di Palladino

Arrivato nello scetticismo generale dei tifosi gigliati, visto lo zero alla casella gol fatti nella scorsa stagione, Moise Kean è stato il primo grande acquisto dell'era Palladino. Il tecnico campano, che aveva provato a portarlo a Monza un anno fa, l'aveva espressamente richiesto ai dirigenti gigliati e Kean ci ha messo pochissimo a ripagare la fiducia del suo allenatore. Già da fine agosto ha dimostrato di essere lui l'uomo in più di questa squadra, trascinando i gigliati al girone unico di Conference League nel preliminare contro la Puskas Akademia e poi iniziando a segnare a raffica anche in campionato. Se l'apice sembrava averlo raggiunto con la tripletta rifilata al Verona a novembre, nella serata di ieri il numero 20 gigliato è andato ancora più in alto, regalandosi una notte, citando il titolo del suo primo album, da "Chosen", il prescelto.

Obiettivi futuri

Una notte da "Chosen", da prescelto, dicevamo. Una notte che ha visto Kean eguagliare il suo record di gol stagionali, 19, realizzati con la maglia del Paris Saint Germain nell'annata 2020-2021, e che lo ha visto superare il suo precedente primato di centri in un singolo campionato, 13, sempre con la casacca dei parigini nella Ligue1 2020-2021. Con la doppietta di ieri le reti in campionato sono diventate 15. Nel post partita alla domanda sul traguardo di gol che vorrebbe raggiungere ha glissato, sottolineando che punta solo a fare il bene della Fiorentina, ma un obiettivo probabilmente, anche in chiave Nazionale, c'è: provare a superare Retegui, al momento davanti con 16 reti, e vincere la classifica marcatori.

Tra le idee per il prossimo futuro ci sarà sicuramente anche quella di provare a ricreare una coppia gol con Zaniolo che nelle squadre di club non si è ancora mai vista. Gran parte del lavoro in questo caso spetterà a Raffaele Palladino che dovrà cercare di trasmettere all'ex Roma e Atalanta la stessa fiducia che sta facendo sentire a Kean. Difficile vederli insieme a San Siro, più probabile che la coppia faccia il suo esordio domenica 16 febbraio al Franchi contro il Como. Intanto lunedì ci sarà il rematch contro i nerazzurri e, con Zaniolo o senza, Kean vorrà provare a regalarsi una notte magica anche alla scala del calcio.