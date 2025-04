FirenzeViola Kean atteso a Firenze in serata: domani il colloquio con Palladino in vista di Siviglia

vedi letture

Moise Kean oggi tornerà a Firenze e da domattina tornerà a mettersi a disposizione di Palladino per preparare la delicata sfida di giovedì contro il Real Betis a Siviglia. L'attaccante viola, che ha lasciato il ritiro della squadra mercoledì scorso prima della partita poi vinta dalla Fiorentina contro il Cagliari, è pronto a fare ritorno in Italia come annunciato già ieri dallo stesso tecnico dopo la vittoria contro l'Empoli.

Il confronto con Palladino

Una notizia importante, ovviamente con la speranza che i problemi familiari che hanno spinto il giocatore a recarsi all'estero per stare vicino ai propri cari, siano stati superati nel frattempo. Palladino domattina parlerà con Kean dal vivo dopo il fitto scambio di messaggi degli scorsi giorni, con l'obiettivo congiunto di arrivare in Andalusia con l'intento di comprendere l'attaccante tra i titolari.

Con la testa giusta

Ovviamente Kean, nel colloquio con l'allenatore, dovrà garantire al tecnico di avere la testa giusta per poter scendere in campo e caricarsi sulle spalle la squadra in una delle partite più importanti della stagione. Al momento, non ci sono motivi per immaginarsi una semifinale senza Moise titolare, e questo è un'ottima notizia dopo due vittorie arrivate comunque senza il numero 20 in campo. Kean avrà a disposizione un paio di allenamenti per rimettere in moto la condizione atletica, sperando che la testa possa restare concentrata per qualche ora sul campo, visto quanto è successo nell'ultima settimana.

Un ritorno che dà fiducia

In ogni caso, Kean è stato spesso e volentieri la Fiorentina in questa stagione e saperlo di nuovo al Viola Park sarà un ulteriore iniezione di fiducia per una squadra che arriva comunque a questa sfida con il giusto entusiasmo.