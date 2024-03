ITALIANO GUARDA DE ZERBI: UN CAMPANELLO D'ALLARME ARRIVA DAL 4-0 DELL'OLIMPICO

FirenzeViola.it

Domenica sera al Franchi arriva la Roma di De Rossi sulle ali dell'entusiasmo. Da quando la bandiera giallorossa ha messo piede sulla panchina della Roma, il fatto che la squadra abbia voltato faccia è sotto gli occhi di tutti. Anche i numeri sono lo dimostrano: 26 gol fatti 11 subiti in 10 partite, tra campionato ed Europa League. Tutto questo dà la sensazione che con l'avvento di De Rossi la Roma sia rinata e che l'assuefazione del gioco completamente diverso di Josè Mourinho sia soltanto, per quanto vicino, un lontano ricordo. Si può dire che adesso questa Roma fa veramente paura. Ieri sera al Brighton di De Zerbi non ha lasciato neanche le briciole, ipotecando praticamente la qualificazione già all'andata.

Il risultato dell'Olimpico dovrebbe attivare un campanello d'allarme nella testa di Vincenzo Italiano, che con De Zerbi, soprattutto per quanto riguarda le idee di gioco, ha più di una similitudine. Filosofia e idee di gioco simili di un calcio moderno che ormai ha preso sempre più piede nella scuola dei giovani allenatori italiani. E se nel gioco dell'allenatore del Brighton, il tecnico viola vede infatti una "filosofia straordinaria e delle idee strepitose" (per riprendere le stesse parole che il tecnico ha pronunciato la settimana scorsa nell'intervista a Sportitalia), c'è da tenere conto che all'Olimpico la squadra inglese, complice anche una serie di assenze importanti, non ha sicuramente brillato.

Diventa quindi molto complicato capire come affrontare una squadra che gode di ottima salute e che pochi giorni prima ha steso 4-0 un avversario di tutto rispetto come il Brighton che per idee di gioco e organizzazione difensiva assomiglia molto all'interpretazione e all'approccio con cui la squadra di Italiano affronta ogni tipo di partita. Detto questo è difficile che la Fiorentina si snaturi, servirà un'attenzione particolare rispetto a quanto fatto ieri sera col Maccabi Haifa, e allo stesso tempo sarà fondamentale evitare di tenere la linea difensiva troppa alta poiché la Roma ha dimostrato di andare a nozze con questo tipo di avversari.