ITALIANO A FIRENZE, PRESTO SARÀ VIOLA: "CI VEDIAMO"

Vincenzo Italiano ha appena lasciato l'ufficio notarile in centro a Firenze dove, accompagnato dai suoi rappresentanti legali, ha firmato alcuni degli atti conclusivi necessari per ultimare il suo passaggio dallo Spezia alla Fiorentina. Intercettato dai media presenti all'uscita della struttura, tra cui Firenzeviola.it, il tecnico si è lasciato andare ad un semplice: "Ci vediamo", come messaggio al popolo viola in vista del nuovo ciclo tecnico che si prepara ad inaugurare a Firenze. Adesso ultimi passaggi con risoluzione contrattuale con lo Spezia e successivo annuncio ufficiale della Fiorentina.

Di seguito foto e video realizzati dal nostro inviato.