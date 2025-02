FirenzeViola Ipse dixit: Commisso e la levata di scudi sui suoi allenatori. Da Iachini a Palladino, il patron alza il muro

Se c'è una figura che più di altre è la meno convinta circa l'opportunità di esonerare Raffaele Palladino, questo è Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, dall'altra parte del mondo, ha infatti a più riprese difeso il lavoro del suo allenatore (una delle ultime volte è stata nel corso di un'intervista a Telemia dove il patron viola ha dichiarato che "Qualcuno voleva mandare via l'allenatore ma io l'ho tenuto") e anche dopo la debacle di Verona non ha - per il momento - deciso di rivedere il suo punto di vista. La motivazione, oltre che di natura aziendale, affonda anche le sue radici nell'aspetto economico (non sembra essere intenzione del patron di stipendiare due allenatori per quest'ultima parte di stagione) ma a ben vedere c'è anche un altro dettaglio che va preso in considerazione per giustificare la di mister Mediacom.

L'errore su Beppe

Per individuarlo bisogna tornare con la mente al 14 maggio 2021, quando dopo una stagione terrificante la Fiorentina si salvò con due giornate d'anticipo con Beppe Iachini in panchina e il club viola nel corso di una conferenza stampa fece un bilancio del campionato da poco andato in archivio. Un ritorno quello del tecnico marchigiano, che dopo essere stato confermato in estate ed esonerato a novembre 2020 era poi tornato, raccogliendo l'eredità del dimissionario Prandelli. Al termine di quell'annata, Commisso parlò così circa la gestione degli allenatori: "Il mio più grande errore è stato sentire la pressione della piazza quando Iachini è stato criticato. Sia quando l’ho confermato e quando poi l’ho esonerato. Mi prendo la responsabilità. Non si doveva mandare via, ho sbagliato".

Il primo difensore

Un'assunzione di responsabilità che, da allora, cambiò radicalmente il modus operandi nei confronti della guida tecnica del presidente, che da "mangia allenatori" (dal 2019 al 2021 la Fiorentina ne ha cambiati ben tre: Montella, Iachini e Prandelli) è diventato il primo difensore di chi, da quel momento, si è seduto sulla panchina viola. Celebri infatti sono state anche negli anni scorsi le levate di scudi all'indirizzo di Italiano ("Vincenzo ha la nostra completa fiducia. In questi anni ha svolto un lavoro straordinario e sa che siamo sempre al suo fianco e che ha sempre il nostro sostegno") e dei calciatori spesso presi di mira dal pubblico. Ad oggi dunque, anche nei confronti di Palladino, sembra trionfare questa linea. Ma fino a quando?