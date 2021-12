IL SECONDO ACQUISTO È GIÀ IN CASA: CASTROVILLI VUOLE ARCHIVIARE IL SUO 2021

Per la prima volta nell'era Commisso (Cutrone arrivò cinque giorni dopo l'inizio) la Fiorentina approccia un calciomercato invernale con un colpo già in tasca, l'acquisto di Jonathan Ikone che ha acceso sulla Firenze viola i riflettori dell'intero calcio nazionale e non solo. D'altronde il lavoro che sta portando avanti Vincenzo Italiano da quando siede in panchina è sotto gli occhi di tutti e con l'aggiunta di un ingrediente tanto speziato nel suo menu impossibile non slanciarsi in avanti. Il tecnico gigliato peraltro conta di avere già in casa il secondo acquisto di questo inverno.

Si tratta di Gaetano Castrovilli, il cui subentro con annesso colpo di testa per la prima, agognata rete stagionale è valso il punto portato via dal Bentegodi dopo una prestazione non certo delle migliori per la squadra. L'auspicio di Italiano e del popolo viola che idealmente comanda è che il gol di Verona possa rappresentare per lui una sorta di punto di rottura con il recente passato, riassumibile nell'anno solare non indimenticabile da lui vissuto.

I numeri d'altronde non mentono quasi mai e spesso fotografano meglio di ogni argomentazione le convinzioni: il 2021 di Castrovilli, tra la scorsa stagione e questa, racconta di 33 presenze complessive con appena 2 gol e 3 assist come bottino offensivo ma anche un'espulsione, quella rimediata nella trasferta contro il Torino della scorsa Serie A. L'obiettivo di Castrovilli insomma, già dai primi giorni del nuovo anno che verrà, sarà quello di mettersi alle spalle più rapidamente possibile un 2021 che deve finire in archivio nel percorso di crescita, apparso a tratti interrotto, del classe '97.