L'entusiasmo è alla base di tutti i progressi, diceva Henry Ford. Proprio ciò che negli ultimi mesi sembrava aver perso Federico Chiesa. Salvo da un po' di tempo far ricredere i tifosi viola. Sì perché il giocatore pare finalmente aver ritrovato il sorriso, come mostrato anche nel video divulgato dalla Fiorentina qualche giorno fa in cui il classe '97 invitava i sostenitori gigliati ad accorrere in massa allo stadio Artemio Franchi per seguire il primo allenamento a porte aperte diretto da mister Iachini.

Pubblico che nel pomeriggio di ieri ha risposto "presente", riempiendo letteralmente il settore di Maratona e cantando a squarciagola per caricare la squadra. Chiesa è, a proposito, uscito anzitempo dal campo non partecipando di fatto alla partitella finale: il tutto a quanto pare è accaduto a scopo precauzionale. Non dimentichiamo, infatti, che l'attaccante è uscito da poco da un infortunio alla caviglia per lo smaltimento del quale, oltretutto, ha lavorato pure durante le vacanze natalizie.

Insomma, tanta buona volontà per un calciatore - ci auguriamo - ritrovato che potrebbe dunque rappresentare simbolicamente il primo acquisto del nuovo anno. Secondo le ultime novità, infine, la Fiorentina dovrebbe prolungare il contratto di Chiesa ad inizio febbraio raddoppiandogli l'ingaggio. Una motivazione in più per il talento ventiduenne tornato questa mattina in palestra per svolgere esercizi di potenziamento assieme al fisioterapista, Luca Lonero, in vista della partita di lunedì contro il Bologna.