IL NUOVO CALENDARIO VIOLA

Torna la Serie A, a porte chiuse, ma questo weekend si gioca. Ieri l'ufficialità del programma delle gare ha decretato che Udinese-Fiorentina si giocherà alle ore 18:00. La Lega è venuta incontro alla richiesta della società viola di anticipare l'orario delle 20.45 prefissato per non subire ulteriori disagi considerando che in quest'ultimo caso i viola non sarebbero potuti rientrare subito a Firenze ma avrebbero dovuto aspettare il lunedì. Si giocherà senza pubblico in un'atmosfera surreale considerando anche il fatto che non ci sarà nessuna conferenza stampa, nessuna intervista con il cerimoniale di gara ridotto ai minimi termini. Ma questa situazione non si limiterà ad esserci soltanto domenica. Perché quella alla Dacia Arena non sarà l'unica sfida dei viola a porte chiuse. Il decreto legge, che sancisce come gli eventi sportivi saranno chiusi al pubblico per l'emergenza coronavirus, è valido fino al 3 aprile. Questo significa che i viola giocheranno con Udinese, Brescia e Lazio senza pubblico e dopo la sosta per le Nazionali, salvo ulteriori restrizioni, il Franchi tornerà ad ospitare i tifosi viola col Sassuolo il 5 aprile. Naturalmente se lo slittamento sarà confermato nella successione originaria degli eventi, questo sarà il programma della squadra di Beppe Iachini. La Fiorentina, oltre al chiedere il rimborso (come annunciato dal direttore generale Joe Barone) alla Lega Calcio per la precedente trasferta a vuoto a Udine, si sta muovendo per rimborsare gli abbonati considerato che la partita casalinga col Brescia verrà giocata a porte chiuse. Se il calendario sarà confermato con lo slittamento che comporta la fine del campionato al 24 maggio, questi saranno i prossimi impegni con le nuove date delle partite delle Fiorentina.

8 marzo: Udinese-Fiorentina

15 marzo: Fiorentina-Brescia

22 marzo: Lazio-Fiorentina

dal 23 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per qualificazioni Euro 2020

5 aprile: Fiorentina-Sassuolo

11 aprile: Parma-Fiorentina

19 aprile: Fiorentina-Cagliari

22 aprile: Fiorentina-Verona

26 aprile: Lecce-Fiorentina

3 maggio: Fiorentina-Torino

10 maggio: Inter-Fiorentina

13 maggio: Roma-Fiorentina

17 maggio: Fiorentina-Bologna

24 maggio: SPAL-Fiorentina