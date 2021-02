C'eravamo lasciati con l'amarezza per il finale della gara di Torino. E in tal senso il fatto che ieri il Giudice Sportivo abbia ricordato a tutti la differenza nel giudizio di quanto avvenuto tra Milenkovic e Belotti rispetto a Ibrahimovic e Lukaku ha aiutato a riprendere il filo del discorso. Se la beffa delle due giornate al difensore serbo si aggiunge a quella di un risultato finale che poteva essere diverso, l'arrivo dell'Inter nelle prossime 48 ore riporta tutti all'importanza del campo.

Lo sa perfettamente Prandelli che intanto si avvia a inserire in gruppo i due nuovi, Malcuit e Kokorin. Il francese è inevitabilmente arrivato in sordina, molto poco impiegato di recente, ma potrebbe pure stupire se ritrovasse quel dinamismo che aveva convinto Ancelotti a volerlo al Napoli, quanto al russo per il momento sono soprattutto le questioni burocratiche a rallentare l'ipotesi di una convocazione per la gara con l'Inter.

Nel mezzo c'è una società che appena chiuso il mercato invernale si proietta già sul domani, non esclusivamente in ottica squadra per la prossima stagione ma anche e soprattutto sulle vicende legate alle infrastrutture. Polemiche a parte Commisso ha chiarito al Comune i suoi paletti sul Franchi e continua a non escludere Campi Bisenzio mentre per il centro sportivo si attende soltanto la posa della fatidica prima pietra. Insomma le questioni sono tante e tutte aperte, l'importante sarà saperle gestire giorno dopo giorno senza tralasciare una seconda parte di stagione tutta ancora da giocare. Per il futuro d'altronde c'è ancora tempo, il campionato invece è soltanto a metà.