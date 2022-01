I VIOLA RIPARTONO DA TORINO, DAVANTI CALLEJON IN MEZZO DUNCAN

Quasi tre settimane dall’ultima partita giocata, il pari strappato a Verona in un’ultima giornata d’andata non proprio scintillante, i viola tornano in campo. Il cammino riparte da Torino dopo 48 ore di totale incertezza soprattutto sul quando della sfida in questione, al cospetto di una squadra reduce da qualche ora di quarantena e una sfida all’Atalanta da recuperare non si sa quando (come del resto toccherà ai viola contro l’Udinese). Ecco perchè immaginare una Fiorentina troppo diversa dalle recenti formazioni appare complesso, e perchè probabilmente Italiano si affiderà ai più impiegati fino a questo momento.

Così il dubbio principale è tra i pali dove Terracciano pare ancora davanti a Dragowski, per il resto i quattro difensori sono i soliti: Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Con Duncan favorito su Castrovilli per completare il centrocampo insieme a Bonaventura e Torreira sono Callejon e Gonzalez gli esterni a favore di Vlahovic ma occhio a Ikonè che andrà in panchina e che al pari di Saponara potrebbe avere spazio a partita in corso.

Nel Toro di Juric mancherà ancora Belotti, sostituito da Sanabria con il duo croato Brekalo/Pjaca a sostegno, mentre sulle corsie esterne andranno Singo e Vojvoda con Lukic e Pobega in mezzo. Davanti al portiere Berisha che prenderà il posto dell’indisponibile Milinkovic Savic consueta linea difensiva a tre con Djidji, Bremer e Rodriguez. Restano fuori Ola Aina e Ansaldi.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-4-2-1): Berisha, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda, Brekalo, Pjaca, Sanabria

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez