I SONDAGGI CHE UN CLUB NON VORREBBE MAI FARE

L'Atletico Madrid continua a spingere e ad insistere per portare Dusan Vlahovic in Spagna. L'attaccante serbo è stato messo nel mirino dai Colchoneros che sono arrivati ad offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Perez. I dirigenti della Fiorentina stanno ovviamente tutelandosi in caso di partenza del classe 2000, eventualità che nessuno vorrebbe che si verificasse, ma che purtroppo è possibile. Ciò che preoccupa sono le tempistiche perché una cessione di questo tipo il 15 di agosto comporterebbe notevoli problematiche visto che non sono più molti gli attaccanti di caratura internazionale disponibili sul mercato.

I viola hanno già pensato a quali potrebbero essere i sostituti di Vlahovic e hanno in mente una lista di nomi di chi potrebbe prendere il posto del talento ex Partizan Belgrado. Il primo sul taccuino di Daniele Pradè è Andrea Belotti, centravanti del Torino di Urbano Cairo che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza e che non è così sicuro di voler rimanere in granata. Un'altra pista intrigante porta a Gianluca Scamacca, italiano con un anno in più dell'attaccante della Fiorentina, ma anche lui con un futuro roseo davanti a sé. E' da tenere in considerazione il profilo di Matheus Cunha dell'Hertha Berlino, brasiliano che ha impressionato alle ultime Olimpiadi e con un buon senso del gol. Vlahovic piace molto anche all'Inter e nelle tante chiacchiere degli ultimi giorni, le due dirigenze hanno parlato anche di un possibile approdo in Toscana da parte di Andrea Pinamonti, richiesto espressamente dal club gigliato. Insomma, tutti vorrebbero che il classe 2000 rimanesse a Firenze, ma qualora dovesse partire bisogna che la Fiorentina si faccia trovare pronta ed è dunque obbligata a questi sondaggi che nessun club vorrebbe fare.