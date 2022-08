E QUINDI USCIMMO A RIVEDER... L'EUROPA. 5000 KM D'EMOZIONI

E quindi uscimmo a riveder l'Europa. Citando e parafrasando un verso di Dante Alighieri che in questi giorni è tornato di stretta attualità per il mondo della Fiorentina, la società viola può godersi il suo inverno con il passaporto sapendo da stamani anche le date e gli orari delle partite che metteranno di fronte alla squadra di Italiano, in ordine cronologico, l'RFS Riga, l'Istanbul Basaksehir e l'Hearts di Edimburgo.

Trasferte tutte non proprio comodissime, se contiamo che sono circa 1500 km abbondanti a trasferta (la più lontana in linea d'aria è Riga, a 1719km da Firenze) per un totale di 4901 kilometri da percorrere via terra e via aria. E solo a Riga ci si potrà spostare con la carta d'identità, nel Regno Unito e in Turchia si va con il passaporto.

L'inizio con il Riga al Franchi l'8 settembre alle 18:45 sulla carta è piuttosto agevole, anche se si inserirà tra la partita del Franchi contro la Juventus e la trasferta a Bologna. A Istanbul si giocherà di sera il 15 settembre, sperando in temperature miti e in un risultato favorevole contro quella che sarà - sempre sulla carta - l'avversaria per il primo posto nel girone. Il 6 ottobre poi sarà la volta della Scozia, di Edimburgo e di quel Regno Unito che tante volte in passato ha visto la Fiorentina protagonista.

Una partita che si giocherà nell'infrasettimana delle sfide contro Atalanta e Lazio, non proprio partite superflue per la Fiorentina che vorrebbe anche aspirare ad un piazzamento europeo il prossimo anno. Le partite al ritorno saranno un po' più agevoli come spostamenti, fosse altro perché la Fiorentina potrà giocare il 13 e il 27 ottobre in casa, per poi andare a giocarsi l'ultima a Riga, alle 16:30, in un orario e una partita che solo la Conference League può regalare.