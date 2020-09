FREY, TIFOSI APPREZZANO CHI RISPETTA LA MAGLIA. RIBERY VUOLE LASCIARE IMPRONTA

Sebastien Frey è a Firenze, ospite del negozio "Zona Stadio" per presentare i guanti insieme ai due portieri viola Ohrstrom e Chiorra che li usano. E' stata l'occasione per parlare, anche con Firenzeviola.it, di Fiorentina a 360 gradi: "Siamo qui per presentare un guanto che ha fatto parte della carriera di Seba Frey e che non poteva che essere viola. Torno sempre con grande piacere ed orgoglio a Firenze perché al di là della bellezza della città c'è l'affetto della gente che ha sempre apprezzato chi ha sempre rispettato la maglia della Fiorentina. Io ho sempre cercato di rispettarla e di onorarla sempre e devo dire che quando incontro la gente sono contento che si ricordano cosa abbiamo vissuto negli anni miei. Rapporti con la nuova proprietà? La nuova proprietà ha dei progetti a lungo termine importanti ed ha anche quello di coinvolgere tanti ex giocatori viola. In questo momento però ci sono delle priorità come lo stadio ma una volta tutto sistemato hanno in mente di coinvolgere il passato glorioso della Fiorentina e questo gli fa onore perché penso che sia importante non rinnegare il passato. La Fiorentina ha avuto tanti fuoriclasse e allora perché non sfruttare questa cosa per rappresentarla nel mondo e per ridare prestigio in Europa".

Ribery? "Siamo amici da anni, è un connazionale e lo vedrò a cena. Devo dire che sono rimasto positivamente sorpreso da impegno e dal rispetto che ha in questa società. E' stato un fuoriclasse, in nessun momento ha pensato di andare via, almeno fino alla fine del contratto per fare il bene e lasciare un'impronta nella storia della Fiorentina"

Parere su Dragowski e Terracciano? "E' un bene che ci siano gerarchie ma sono tre portieri importanti per la Fiorentina, Lafont compreso visto che è di proprietà viola. Tutti e due hanno fatto il loro lavoro bene ma sono rimasto colpito da Terracciano che partendo da secondo si è fatto trovare pronto in un momento delicato e complicato della stagione, quando si lottava per la salvezza e lui è stato bravo, gli ho fatto i complimenti personalmente. Ora va fatta una scelta ma qualunque sia si ripartirà da un portiere all'altezza della Fiorentina".

Calcio femminile? "Lo seguivo da lontano ed ora sempre più perché il calcio femminile sta prendendo più piede e spazio meritatamente perché le ragazze sono delle atlete e si vede un bel gioco. E la Fiorentina nonostante il momento complicato ha iniziato vincendo e mi sembra competitiva anche per lo scudetto. E c'è anche Niccolò Chiorra non solo testimonial come la Ohrstrom dei guanti ma in questo caso è qui anche da campione visto che ha vinto la coppa Italia. Pnso e gli auguro che possa diventare nel futuro il portiere titolare della Fiorentina".