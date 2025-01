FORM. UFFICIALI, GUDMUNDSSON TITOLARE. SORPRESA RICHARDSON. OK SOTTIL E COLPANI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra più o meno un'ora la Fiorentina scenderà in campo all'U-Power Stadium per affrontare il Monza di Bocchetti, gara che chiude la ventesima giornata di Serie A. Partita speciale per Raffaele Palladino che per la prima volta torna in quella che fino all'anno scorso è stata casa sua. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Akpa Akpro, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Maldini.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.