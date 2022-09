FOCUS FV, VIAGGIO NEL POSSIBILE STADIO-TAMPONE DELLA FIORENTINA (FOTO-VIDEO)

L’idea è tornata di stretta attualità solo da qualche giorno eppure i ben informati sanno che l’ipotesi di trasferire la Fiorentina nello stadio d’atletica di proprietà della Scuola dei Marescialli e Brigadieri di Firenze è in piedi ormai da svariati mesi. Fin da quando cioè il dg viola Barone e il sindaco Nardella avevano fissato un appuntamento coi vertici dell’Accademia, salvo poi fare (momentaneamente) dietro front. Oggi però la questione legata al possibile trasloco della squadra quando, tra il 2024 e il 2025, verrà messa in atto la fase più significativa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi è tornato ad essere un tema più che contingente, visto che non più tardi di una settimana fa Rocco Commisso e il primo cittadino hanno incontrato lo studio Arup per fare il punto della situazione.

Buone basi

Per approfondire la questione già sollevata ieri dal collega Donato Mongatti sulle pagine del nostro sito, dunque, Firenzeviola.it (grazie alla solerte disponibilità dell’Arma dei Carabinieri) ha potuto effettuare oggi un reportage con foto e video per documentare quale sia lo stato dell’arte della struttura che, tra poco più di un anno, potrebbe ospitare per oltre un campionato Biraghi e compagni, in attesa che venga portata a termine la massiccia opera di restyling a Campo di Marte grazie ai fondi europei del PNRR. E la sensazione è che lo stadio che sorge adiacente a viale XI Agosto - se pur con svariare lacune da colmare, tra cui la realizzazione degli spogliatoi e di una vasta area di parcheggio per gli spettatori - abbia o possa avere sufficienti caratteristiche per poter ospitare temporaneamente partite di Serie A.

Già ok per 7mila

Al momento infatti l’impianto (dotato di una pista di atletica a sei corsie e di un manto erboso in ottime condizioni che ha sostituito da mesi una vasca di raccolta delle acque piovane) può ospitare fino a 7mila spettatori seduti (presto verranno montati i seggiolini numerati ma per un match del massimo campionato ne dovranno essere realizzati almeno altri 5mila) e il sistema di illuminazione funziona già al meglio anche per eventi sportivi in orario notturno. Al momento gli unici che possono usufruire delle strutture sono i circa duemila allievi della scuola, anche se la volontà dell’Arma è quella di aprire lo stadio e il futuro palazzetto dello sport con piscina anche a tutta la cittadinanza di Firenze (queste ultime due strutture verranno completate nei prossimi mesi).

Alto gradimento

Da un punto di vista del tasso di gradimento circa l’ipotesi del trasferimento della Fiorentina in quell’area, i rappresentanti fiorentini dell’Arma non si sono ancora ufficialmente espressi (trattandosi, per ora, solo di una ipotesi) ma è chiaro che rappresenterebbe per tutta la struttura (unica in Italia con la funzione di formare futuri comandanti di stazione) una grande opportunità, anche e soprattutto per aprirsi alla società civile. Se sono rose, dunque, fioriranno. Ecco intanto come si presenta lo stadio d’atletica all’interno della Scuola Marescialli e Brigadieri “Felice Maritano” di Firenze: