Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: davanti Piccoli, Kean in tribuna. C'è Ndour
Alle ore 15 all'Artemio Franchi di Firenze arriva la sfida tra Fiorentina e Parma, gara valida per il 28esimo turno di Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, con Vanoli che deve rinunciare a Kean che non va neanche in panchina, al suo posto Piccoli. A centrocampo invece Ndour preferito a Brescianini.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde.
