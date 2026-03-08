FirenzeViola

Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: davanti Piccoli, Kean in tribuna. C'è Ndour

Alle ore 15 all'Artemio Franchi di Firenze arriva la sfida tra Fiorentina e Parma, gara valida per il 28esimo turno di Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori, con Vanoli che deve rinunciare a Kean che non va neanche in panchina, al suo posto Piccoli. A centrocampo invece Ndour preferito a Brescianini.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Carboni, Mena, Conde.