FirenzeViola Fiorentina-Panathinaikos 3-1, le pagelle: Kean un gladiatore, Gud e Gosens al top, Comuzzo e Pongracic tengono alte le barricate

vedi letture

DE GEA - Osserva il tiro di Tetè finire largo e ha ragione nel battezzarlo fuori. Battuto dal rigore di Ioannidis che calcia il penalty alla perfezione, 6

PONGRACIC - Prende in consegna Djuricic con buona efficacia nel primo tempo. Chiusura all’altezza al ventesimo del secondo tempo dopo una ripartenza pericolosa dei greci. Baluardo nell’ultima parte di gara tiene anche nel duello con Swiderski, 7

COMUZZO - Vigile, in avvio, anche sulle palle alte. In avvio di ripresa mette una pezza sul neo entrato Ioannidis che conclude da dentro l’area e si ripete di lì a poco. Rimedia il giallo per l’intervento su Swiderski ma nel finale tiene alte le barricate, 7

RANIERI - Dalla sua parte si fa vedere spesso Tetè che contiene a dovere. Un po’ più in difficoltà nel secondo tempo sembra pagare troppo nervosismo, 6,5

Dal 33’st ZANIOLO - Gioca il finale di gara nel quale rimedia l’ammonizione, 6

DODÒ - Il primo a cercare l’iniziativa offensiva anche se non con grandissima precisione. Più continuo nella ripresa nel finale segue da vicino Mladenovic che mette più di un pallone dentro l’area di rigore, 6,5

Dal 47’st MORENO - S.v.

MANDRAGORA - Gran tiro da fuori area dopo una decina di minuti per un vantaggio preziosissimo. Conferma il piede caldo con una bella punizione che Dragowski manda in corner. Nel resto della partita sbaglia poco, 7

Dal 33’st ADLI - Mette qualità nelle ultime battute di gara, 6

CATALDI - Si fa notare su punizione intorno alla mezz’ora trovando la deviazione di Dragowski sopra la traversa. Nel ruolo centrale dei tre di centrocampo mette buon ordine, 6,5

Dal 15’st FOLORUNSHO - Fa valere il fisico, 6

FAGIOLI - Gran palla per Mandragora nell’occasione dei viola dopo il gol dell’uno a zero. Resta bene in partita anche se commette il fallo ingenuo che regala il rigore al Panathinaikos, 6,5

GOSENS - Arringa subito il pubblico chiedendo la giusta atmosfera poi nei primi minuti si fa notare in profondità sulla sinistra. Ottimo in chiusura conclude con uno splendido l’assist per il terzo gol di Kean, 7,5

GUDMUNDSSON - Comincia proponendosi con buona continuità e dopo il ventesimo trova il raddoppio con un tiro di sinistro deviato da Arao. Bello l’assist che manda in porta Kean prima della fine del primo tempo poi esce con i primi cambi di Palladino al termine di una prestazione più che convincente, 7

Dal 15’st BELTRAN - Cerca di sfruttare le ripartenze dei suoi trovando parecchi spazi ma senza arrivare a servire Kean. Comunque prezioso, 6,5

KEAN - Arriva al tiro dopo il raddoppio di Gudmundsson con una serie di dribbling e conclusione parata da Dragowski, poi manda fuori di un niente di testa sugli sviluppi di un corner. A caccia del gol si vede deviare sul più bello dal portiere l’ennesimo tentativo prima dell’intervallo ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato perché nella ripresa su invito di Gosens firma il 3-0. Gladiatorio, 7,5

PALLADINO - Conferma il 3-5-2 con Gudmundsson dietro a Kean, in mezzo c’è Fagioli dietro difesa a tre composta da Pogracic, Comuzzo e Ranieri. L’atteggiamento dei suoi stavolta è quello giusto e dopo il gran tiro di Mandragora il raddoppio di Gudmundsson mette le cose nel migliore dei modi, tanto che a ridosso dell’intervallo Kean sfiora due volte il terzo gol. Al quarto d’ora della ripresa richiama Gudmundsson e Cataldi per Beltran e Folorunsho. Poi tocca anche ad Adli e Zaniolo mentre i greci tornano in partita con il rigore di Ioannidis. Nel finale i suoi non si scompongono e portano a casa una qualificazione meritata e una vittoria rigenerante nell’ottica Juventus, 7