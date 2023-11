FIORENTINA-GENK 0-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

13' - Gonzalez spinto sulla fascia: punizione a favore della Fiorentina

11' - Discesa sulla destra di Munoz che non riesce a guadagnare il tiro dalla bandierina

9' - Parisi cercato in profondita da Mina ma la palla è troppo lunga. Rimessa dal fondo per Van Crombrugge

7' - Paintsil sulla fascia va via a Biraghi, c'è Mina a mettere una pezza

5' - PALO DEL GENK! Fadera lasciato solo da Parisi riceve al limite dell'area e calcia a giro colpendo il legno! Che brivido per la Fiorentina

4' - Parisi prova a mettere dentro per Kouame che non aggancia: Duncan approfitta della respinta per calciare ma trova il muro avversario

2' - Percussione offensiva del Genk in area che si conclude con la respinta in angolo della difesa gigliata

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:56 - Le compagini entrano in campo sotto le note dell'inno della Conference League. Fiorentina in tenuta viola, Genk in casacca e pantaloncini bianchi da trasferta

20:52 - Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per la sfida il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 21:00.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Parisi, Martinez Quarta, Mina, Biraghi; Barak, Lopez, Duncan, Ikone, Kouame, Nico Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano

GENK (4-4-2): Van Crombrugge; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Heynen, Galarza, Hrosovsky, Paintsil; Arokodare, Fadera. All.: Wouter Vrancken

20:48 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Genk, gara valida per la fase a gironi di Conference League che può permettere alla squadra viola di ipotecare gli ottavi del torneo